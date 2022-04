Guerra in diretta, la Russia: "Si rischia il terzo conflitto mondiale". Kuleba: "Lasciate evacuare Mariupol". Le immagini del villaggio distrutto | Foto e video

26 aprile 2022 a

a

a

Ore 9 - "I russi hanno ucciso 217 bambini, 391 i feriti"

L'esercito russo ha ucciso 217 bambini ucraini dall'inizio dell'invasione. Lo riferisce la procura generale di Kiev. "Più di 608 bambini sono stati coinvolti nell'aggressione armata dell'Ucraina. 217 sono stati uccisi e 391 feriti.

Ore 8.45 - L'Ucraina: "Eliminati altri settanta soldati russi"

Lo stato maggiore della Difesa ucraina conferma la distruzione di un deposito di munizioni e l'uccisione di oltre 70 soldati russi nell'area di Velyka Oleksandrivka. E' un villaggio nella regione di Kherson in gran parte controllato dalle forze di Mosca.

Ore 7.30 - Gli 007 inglesi: "I russi vogliono circondare gli ucraini a Est, caduta Kreminna"

Guerra al 62esimo giorno. Secondo il ministero della Difesa del Regno Unito, che riporta il bollettino quotidiano dei suoi servizi segreti "le forze russe stanno probabilmente tentando di circondare le posizioni pesantemente fortificate nell'Ucraina orientale. Pesanti combattimenti a Izium, la città di Kreminna è caduta". Rischiano di essere attaccate Sloviansk e Kramatorsk. Le forze ucraine hanno preparato le difese a Zaporizhzhia.

Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore arruolato in Ucraina è sparito: ore d'ansia in Italia

Ore 7.15 - Lavrov: "L'Ucraina non vuole negoziare. Si rischia la terza guerra mondiale"

La Russia ipotizza un terzo conflitto mondiale. Lo sostiene il ministro degli esteri, Sergey Lavrov: "La buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca, non contribuisce al processo negoziale", ha detto Lavrov, citato dalle agenzie di stampa russe. Secondo il ministro l'Ucraina non ha intenzione di portare avanti un processo di negoziazione. "Continuiamo a condurre negoziati con il team delegato da Zelensky e questi contatti continueranno", ha affermato il ministro russo. Parlando alla televisione russa, Lavrov ha affermato che Mosca vuole evitare rischi "artificialmente" elevati di un tale conflitto mondiale. "Questa è la nostra posizione chiave su cui basiamo tutto. I rischi ora sono considerevoli", ha detto il ministro russo. "Non vorrei elevare artificialmente quei rischi. A molti piacerebbe. Il pericolo è serio, reale, e non dobbiamo sottovalutarlo". Lavrov ha anche accusato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky di "fingere" di negoziare, definendolo "un buon attore".

Ucraina, intelligence Gb: "Kreminna conquistata da Russia"

Ore 6 - Kuleba: "Le Nazioni Unite chiedano l'evacuazione di Mariupol"

Dmytro Kuleba, ministro degli esteri dell'Ucraina, esorta il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a fare pressioni sulla Russia per l'evacuazione del porto assediato di Mariupol. Kuleba sostiene che Guterres "dovrebbe concentrarsi principalmente su una questione: l'evacuazione di Mariupol". Si stima che 100.000 persone siano intrappolate nella città mentre un contingente di combattenti ucraini resiste alle forze russe nell'acciaieria. Secondo Kuleba la Russia cerca di spaventare il mondo con la minaccia della terza guerra mondiale perché sta iniziando ad "avvertire la sconfitta".

Non si fermano i bombardamenti, Guterres incontra Putin

Ore 1.15 - Il villaggio di Novtoshkivka raso al suolo: le immagini del drone

Novotoshkivka, piccolo villaggio a sud-est di Severodonetsk nell'oblast di Lugansk, è stato letteralmente distrutto. Lo mostra un video dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. La Cnn ha confermato l'autenticità del video. I separatisti sostenuti dalla Russia affermano che gli ucraini l'hanno fatto esplodere quando si sono ritirati dalle loro posizioni nel villaggio. I russi accusano gli ucraini di aver distrutto il villaggio, accusa che viene respinta, secondo Kiev sono stati i militari di Mosca a massacrare Novotoshkivka.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.