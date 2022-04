Francia, dati ufficiali: a Macron il 58.54% dei voti. Astensione al 28.01%, è il dato più alto dal 1969. Proteste nelle città transalpine

25 aprile 2022 a

a

a

Ufficializzati i dati decisivi delle elezioni presidenziali in Francia. Emmanuel Macron è stato rieletto presidente della Repubblica francese con il 58,54% dei voti, secondo i dati del ministero dell'Interno. La candidata del Rassemblement national, Marine Le Pen, ha ottenuto il 41,46%. Al ballottaggio l'astensione è stata del 28,01%, oltre 13.6 milioni di francesi iscritti nelle liste elettorali non si sono recati alle urne. Si tratta del dato più alto dal 1969.

Francia, Macron “Serve unità, lavorerò per una società più giusta”

"Congratulazioni a Emmanuel Macron, vero amico dell'Ucraina, per la sua rielezione! Gli auguro ulteriori successi per il bene del popolo francese". Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, tra i primi a complimentarsi pubblicamente. "Apprezzo il suo sostegno e sono convinto che stiamo andando avanti insieme verso nuove vittorie comuni. Verso un'Europa forte e unita!".

Francia: manifestazioni in diverse città dopo l'annuncio del risultato, scontri a Lione e Rennes

Ma dopo la proclamazione della rielezione di Macron, non sono mancate tensioni. In diverse città della Francia, da Parigi a Marsiglia sono scoppiate proteste dopo l'annuncio della rielezione. A Parigi circa 200 persone si sono riunite in Place de la République, mentre a Tolosa, più di 300 hanno marciato per le strade della città, con striscioni con scritto: "Né Macron né Le Pen". Circa 250 manifestanti si sono riuniti poi a Rennes poco dopo l'annuncio dei risultati. Durante la protesta, indetta dalla sinistra radicale, ci sono stati momenti di violenza con i manifestanti che hanno eretto barricate e incendiato i rifiuti. Alcuni di loro sono stati fermati. Nel centro di Nantes, un corteo di circa 400-500 persone ha marciato dietro uno striscione che proclamava la "Necessità di una rivoluzione". Anche a Marsiglia si è tenuta una manifestazione a cui hanno partecipato circa 400 persone. A Lione, 150 persone hanno sfilato dietro allo striscione: "Abbasso Macron", riferisce France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. La protesta è stata annunciata da movimenti antifascisti e sindacati studenteschi per denunciare la "non rappresentatività delle elezioni" in particolare a causa dell'alta astensione.

Video su questo argomento Macron arriva alla Torre Eiffel mano nella mano con la moglie. Come sottofondo l'inno dell'Ue

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.