La guerra in diretta: ancora civili uccisi in Ucraina, ma gli invasori non avanzano. Gli Usa promettono altri 700 milioni di dollari. Brucia deposito di carburante in Russia | Foto e video

Ore 10 - Usa: "Indebolire la Russia per evitare altre guerre"

"Vogliamo vedere l'Ucraina rimanere un paese sovrano, un paese democratico in grado di proteggere il suo territorio sovrano, e vogliamo vedere la Russia indebolita al punto in cui non potrà fare cose come invadere l'Ucraina". Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin parlando dopo la visita a Kiev con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Ore 9,30 - Abbattuti due droni ucraini nel Kurs

Il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto due droni ucraini nel villaggio di Borovskoye, nella regione di Kursk. Lo riporta Tass. "Non ci sono vittime e nessun danno", ha detto il governatore della regione, Roman Starovoit. "Oggi - ha aggiunto - alle 04.15 del mattino nel villaggio di Borovskoye, nel distretto di Rylsky, gli equipaggi della difesa aerea russa hanno abbattuto due droni ucraini. Non ci sono vittime, feriti o danni. La situazione è completamente sotto controllo".

Ore 9 - Blinken: "Obiettivi di Mosca stanno fallendo"

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi di guerra e che l'Ucraina sta avendo successo. Dopo le riunioni di domenica a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, Blinken ha parlato ai giornalisti in Polonia. Il segretario ha affermato che riguardo agli obiettivi di guerra "la Russia sta fallendo", con il ritiro delle sue truppe da Kiev e dal nord dell'Ucraina. Nel filmato dell'incontro rilasciato dalla presidenza ucraina, Blinken ha elogiato il coraggio, la leadership e il successo straordinari che ha avuto l'Ucraina "nel respingere questa orribile aggressione russa". "Ci siamo abituati a vederti in video in tutto il mondo, ma è bello vederti di persona", ha detto Blinken sorridendo.

Ore 8 - Ancora civili ucraini uccisi

Cinque civili ucraini sono rimasti uccisi, e altrettanti feriti, negli attacchi russi nella regione di Donetsk. A dare la notizia è stato il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Ucraina-Russia, FT: "Putin non interessato a negoziati"

Ore 7.30 - I servizi segreti inglesi: "La Russia nasconde le perdite"

Come tutte le mattine, rapporto sulla guerra dell'intelligence del Regno Unito: "Scarsi progressi dell'esercito russo nel Donbass. L'assedio alle acciaierie Azovstal a Mariupol blocca molte unità russe. Mosca sta nascondendo la reale entità delle perdite".

Ore 7.20 - Brucia deposito di carburante in Russia

Incendio nell'area di un deposito di carburante a Bryansk, il capoluogo di una regione russa che confina a Sud con l'Ucraina. A riferirlo, si legge sui media russi, la direzione principale regionale del Ministero delle situazioni di emergenza. Non ci sono informazioni al momento sulle possibili cause del rogo. Non ci sarebbero vittime.

Ucraina, Papa “La pace è possibile, i leader ascoltino la gente”

Ore 6 - Gli Usa a Kiev: "Nuovi aiuti per 713 milioni"

Antony Blinken, segretario di Stato americano, e Lloyd Austin, segretario alla Difesa, hanno assicurato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che i diplomatici degli Stati Uniti torneranno in Ucraina la prossima settimana e hanno garantito una nuova assistenza del valore di 713 milioni di dollari. Lo hanno reso noto funzionari americani.

