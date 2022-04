Elezioni in Francia, primi exit poll: Macron vince con il 58%, Le Pen sconfitta

24 aprile 2022 a

Emmanuel Macron sarebbe ad un passo dall'essere confermato come presidente della Repubblica francese. Secondo l’exit poll elaborato da Ifop, il presidente avrebbe raccolto al ballottaggio il 57,2% dei voti, mentre la sua sfidante di destra, Marine Le Pen, avrebbe conquistato il 42,8% dei consensi. Anche altri istituti di sondaggio accreditati indicano nei loro exit poll un netto vantaggio di Macron. Per Ipsos, Macron è al 58,2% e Le Pen al 41,8%, mentre Elabe assegna al presidente il 57,8% dei consensi. Harris infine accredita Macron del 58,5% dei voti. Molti, comunque, i francesi che si sono astenuti: al secondo turno è stata raggiunta la cifra record del 28,8%, secondo le stime per Ifop. Quella di Macron è una vittoria storica, visto che si tratta del terzo presidente della Repubblica francese a ottenere un secondo mandato. Prima di lui erano stati rieletti il socialista Francois Mitterrand, nel 1988, e il gollista Jacques Chirac, nel 2002, quando al ballottaggio batté il padre di Marine Le Pen, Jean Marie.

"I francesi manifestano un contropotere molto forte rispetto a Macron. L’opposizione difenderà i francesi. Temo che nei prossimi 5 anni Macron non farà nulla per riparare le fratture che separano i nostri cittadini, io continuerò a battermi per i francesi con la perseveranza e il carattere che tutti conoscete". Sono le prime parole di Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, parlando ai suoi sostenitori al comitato elettorale, dopo la sconfitta al ballottaggio contro il presidente francese uscente Emmanuel Macron. "La partita è ancora aperta, tra qualche settimana ci sono le elezioni legislative, Macron non potrà appropriarsi di tutti i poteri. Noi lanciamo stasera una grande battaglia elettorale", ha aggiunto, sostenendo che il risultato di oggi, il 43% dei voti, rappresenta comunque una vittoria eclatante. Milioni di nostri compatrioti hanno scelto il cambiamento".

"Caro Emmanuel Macron, tutte le mie congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo avanzare la Francia e l’Europa", ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bellissima rielezione - ha invece twittato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola - Con il Parlamento europeo non vedo l’ora di continuare il lavoro nell’ambito della presidenza francese del Consiglio Ue e oltre, per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante. Una Ue forte ha bisogno di una Francia forte". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commenta la vittoria di Emmanuel Macron come "una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei". Questo invece il commento del premier Mario Draghi: "La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei".

