Guerra in diretta, le notizie di oggi: ancora bombardamenti nel Donbass. Abbattuti velivoli russi. Nati 63mila bambini | Foto e video

Ore 8.30 - In Ucraina nati 63mila bambini in due mesi di guerra

Secondo Save the children, in 2 mesi guerra in Ucraina sono nati 63.000 bimbi. I neonati sono venuti alla luce "in condizioni che potrebbero avere un impatto permanente sulla loro salute mentale". Lo sostiene Save the children secondo cui questi neonati si aggiungono ai milioni di bambini esposti al maggior rischio di subire gravi danni fisici e traumi psicologici duraturi causati dalle violenze, dalle privazioni e dagli sfollamenti.

Ucraina: Kiev, 'militari Russia reclutano a forza civili in zone occupate'

Ore 7.20 - Kiev, abbattuti 3 aerei, 5 missili e 9 droni russi

Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno abbattuto 17 bersagli aerei russi: tre aeroplani militari, cinque missili e tre droni. Lo sostiene un portavoce dell'aeronautica militare Ucraina.

Ore 7.15 - Kiev: "Otto insediamenti riconquistati nella regione di Kherson"

Otto insediamenti sono stati riconquistati dalle forze ucraine nella regione meridionale di Kherson. Il capolouogo resta sotto il controllo dei russi. Lo riferisce il Comando Operativo Meridionale delle forze di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ucraina, 8 morti a Odessa. Blinken atteso oggi a Kiev

Ore 6.30 - Osservatori Osce arrestati nel Donbass

Arrestati nel Donbass alcuni osservatori dell'Ocse, nelle regioni di Donetsk e Lugansk. A denunciarlo è stata la stessa Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza europea, come riporta la Bbc. L’Osce "si sta adoperando per il rilascio dello staff", utilizzando tutti i canali disponibili per facilitare il rilascio del suo personale".

Ucraina: rapito il console onorario Bulgaro a Melitopol

