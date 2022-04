Terremoto in Bosnia venerdì 22 aprile, scossa di magnitudo 6: avvertito anche in Italia

22 aprile 2022 a

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.0, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di oggi, venerdì 22 aprile. L'epicentro è in Bosnia ed Erzegovina, ma la scossa è stata avvertita molto nitidamente anche in gran parte dell'Italia.

La scossa è stata registrata alle 23,07 ora italiana nella zona di Poljice Popovo, a circa 50 chilometri dalla città croata di Ragusa, a una profondità di 10 chilometri. In molti sui social, dall'Italia, hanno riferito di aver avvertito il terremoto. Dalla Campania alla Puglia, dalle Marche all'Umbria fino al Lazio: la scossa è stata percepita in maniera nitida in queste zone da molte persone. Al momento non si hanno notizie su danni a cose e persone.

