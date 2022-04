Guerra in Ucraina, altri bombardamenti della Russia: tutti gli aggiornamenti | Diretta, foto, video

Nicola Uras e Gabriele Burini 22 aprile 2022 a

Ore 9.25 - Hrw, "Raccolte prove di crimini di guerra a Bucha"

Esecuzioni sommarie, torture, deportazioni forzate. Sono questi i "crimini di guerra e potenziali crimini contro l'umanità" di cui Human Right Watch ha raccolto le prove durante la missione condotta da un gruppo di suoi ricercatori all'inizio del mese a Bucha, la cittadina ucraina occupata dai russi a marzo. "Ci sono diversi possibili crimini di guerra che sono stati commessi, e il loro numero suggerisce che potrebbero essere crimini contro l'umanità, che sono attacchi diffusi o sistematici contro la popolazione come parte di una politica del governo", ha detto Richard Weir, ricercatore dell'associazione umanitaria Usa, che ha partecipato alla missione a Bucha. "La cosa che mi ha colpito di più è che non era quasi possibile camminare senza incontrare qualcuno che aveva assistito ad un possibile crimine di guerra o aveva qualche familiare che ne era stato vittima - ha raccontato ancora Weir - o avevano dovuto seppellire un vicino, un amico o un familiare vicino la loro casa". "La città ha vissuto una quantità straordinaria di morte e dolore", afferma ancora.

Ore 9.10 - Kiev, sfollati tre quarti popolazione oblast di Donetsk

Quasi tre quarti della popolazione della parte dell'oblast (regione) di Donetsk ancora controllata dall'Ucraina (escluso quindi il territorio dell'autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk) è sfollata a causa dell'invasione russa, secondo quanto scrive il sito d'informazione ucraino Kyiv Independent, che cita il governatore. La popolazione originaria di circa 1,6 milioni si è ridotta a 430.000 persone dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio, dichiara il governatore Pavlo Kyrylenko, citato dal sito.

Ore 8.40 - Kiev, oggi niente corridoi umanitari: percorsi pericolosi

"A causa del pericolo sui percorsi", oggi in Ucraina "non ci saranno corridoi umanitari". Lo annuncia la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram, che rivolge anche un appello a "tutti coloro che stanno aspettando l'evacuazione: abbiate pazienza, per favore aspettate!".

Ore 8.10 - Media: 'Mosca ammette perdita 20.000 soldati russi'

Il sito di news filo-Cremlino Readovka ha messo in rete l'annuncio, fatto dal ministero della Difesa di Mosca, che in Ucraina risultano 13.414 soldati russi uccisi e altri 7.000 dispersi: un'informazione che dopo poco tempo è stata cancellata e tolta dal web. E' quanto afferma il sito di opposizione bielorusso Nexta.tv, che trasmette dall'estero.

Ore 7.30 - Vicecapo Azov: "Civili in trappola tra macerie Azovstal"

Alcuni civili sono rimasti intrappolati sotto le macerie degli edifici dell'acciaieria di Mariupol, sottoposta a pesanti bombardamenti russi. Lo ha dichiarato alla Bbc il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, che si trova all'interno della struttura insieme agli ultimi difensori della città. "Tutti gli edifici nel territorio di Azovstal sono praticamente distrutti", ha spiegato Palamar, "lanciano bombe pesanti, bombe 'bunker-buster' che causano enorme distruzione. Abbiamo feriti e morti nei bunker. Alcuni civili rimangono intrappolati sotto gli edifici crollati".

Ore 7 - Donetsk, sfollata tre quarti della popolazione

Quasi tre quarti della popolazione ha lasciato il territorio controllato della regione di Donetsk. Lo ha comunicato il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko che ha spiegato come la popolazione della regione, che in precedenza era di 1.670.000, sia stata ridotta a 430.000 dall'inizio dell'invasione della Russia. A Kramatorsk, la città più grande della regione dopo Mariupol - ha detto Kyrylenko - rimangono solo 40mila persone su una popolazione di 200mila abitanti.

Ore 2 - Fossa comune a Manhush: potrebbero esserci sino a 9mila residenti"

Kiev denuncia: "Fino a 9.000 residenti potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush". Sarebbero oltre 7mila i crimini di guerra sotto indagine

