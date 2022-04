La regina Elisabetta compie 96 anni, 70 di regno. Festa privata, poi la grande parata

21 aprile 2022 a

Novantasei anni e non sentirli. La regina Elisabetta, monarca del Regno Unito, oggi taglia l'ambito traguardo dei 96 anni. I festeggiamenti avranno luogo in forma privata, l'erede al trono, il principe Carlo, e gli altri figli andranno al castello di Windsor per farle gli auguri, ma non ci saranno eventi pubblici. I festeggiamenti ufficiali saranno invece a giugno, con la grande parata militare Trooping the Colour il giorno 2 del mese. Quest'anno la regina Elisabetta celebra anche il settantesimo anniversario sul trono. Per il Giubileo di platino sono previsti quattro giorni di festa nazionale, dal 2 al 5 giugno.

Sono numeri che spingono Elisabetta nella storia. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, questo il suo nome completo, è la regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. E' la primogenita del Duca di York, re Giorgio VI del Regno Unito e della consorte Elisabetta. La regina ha avuto un'infanzia molto stimolante e altrettanto complessa, come del resto le è poi accaduto per tutta la vita. Ha potuto sviluppare sempre i suoi interessi, come la lettura, l'arte, la musica e l'equitazione. E' diventata consigliere di Stato quando aveva appena 18 anni e ha subito iniziato a interessarsi della politica con le discussioni settimanali con il primo ministro in relazione soprattutto agli affari del Commonwealth.

Ha raccolto grandi soddisfazioni, ma nel corso del suo regno ha vissuto anche momenti molto difficili, ovviamente a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, passando poi per altri conflitti e complessi periodi dal punto di vista economico e sociale. E' una donna molto determinata, che può contare su un carattere forte e deciso. Caratteristiche che si sono rivelate fondamentali quando è salita sul trono. Aveva soltanto 26 anni e la morte prematura di suo padre, la costrinse a enormi responsabilità quando era ancora giovane. E' unanimemente considerata una delle regine più amate della storia.

