La guerra in diretta. Le notizie di oggi. La Russia intensifica gli attacchi, l'Ucraina aumenta gli armamenti

Ore 9.20 - Mosca: "Mariupol è sotto il nostro controllo"

La Russia annuncia di aver preso la città di Mariupol. Ma circa 2mila soldati ucraini sono ancora nell'acciaieria Azovstal e restano asserragliati dentro il centro siderurgico. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, citato da Interfax.

Ore 9 - Ucraini torturati a Borodianka

A Borodianka, vicino Kiev, sono stati trovati i corpi di nove civili, alcuni con segni di tortura. Lo sostiene la polizia della capitale ucraina. Borodianka, secondo Kiev, è stata teatro di "massacri di civili" durante il mese di marzo, quando le forze russe occuparono la città. "In una fossa c'erano due uomini di 35 anni e accanto a loro una ragazza di 15 anni", ha riferito il capo della polizia locale, Andrii Nebytov. In un'altra quattro uomini e due donne.

Ore 8.25 - Dall'inizio della guerra uccisi 208 bambini

Dall'inizio del conflitto armato, sono 208 i bambini uccisi e 376 quelli rimasti feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore Generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv.

Ore 7.55 - In Ucraina 90mila soldati russi. Molti non vogliono combattere

I militari russi in Ucraina sono circa 90.000 e altri 22.000 si trovano lungo il confine. Lo ha spiegato il consigliere del capo dell'ufficio del presidente, Alexei Arestovich, secondo quanto riporta Unian. "Circa 90.000 sono ora sul territorio dell'Ucraina e circa 22.000 si trovano lungo i confini, si nascondono tra i cespugli", ha detto Arestovich, aggiungendo che questi ultimi scrivono alle loro famiglie dicendo: "Non vogliamo combattere".

Ore 7.30 - Zelensky: "Gli alleati ora comprendono le nostre richieste sulle armi"

I paesi vicini all'Ucraina sembrano comprendere meglio le richieste di Kiev in termini di armi. Lo ha dichiarato presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso alla nazione. "Sono molto lieto di dire, anche se con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. Capire esattamente di cosa abbiamo bisogno. E quando abbiamo bisogno di tutto questo. 'Non entro alcune settimane, non entro un mese, ma immediatamente.

Ore 7.15 - Dalla Russia attacchi cyber a chi appoggia Kiev

Cinque Paesi, Usa inclusi, mettono in guardia l'Occidente su possibili attacchi cibernetici da parte della Russia. Lo scrive il Guardian. Secondo i membri della rete multinazionale di intelligence Five Eyes (Australia, Usa, Regno Unito, Nuova Zelanda e Canada) Mosca è pronta a mettere in campo i suoi hacker e potrebbe coinvolgere anche gruppi criminali specializzati in attacchi informatici per colpire governi, istituzioni e imprese.

Ore 7 - Attacchi aerei per facilitare l'offensiva

Bombardamenti russi per cercare di distruggere la difesa antiaerea ucraina e offrire una copertura all'avanzata delle truppe in Ucraina orientale: lo rileva l'intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento. "Le truppe stanno avanzando dalle basi nel Donbass verso Kramatorsk, che continua a subire persistenti attacchi missilistici. Continuano gli alti livelli di attività aerea russa" perché la Russia "cerca di fornire un supporto aereo ravvicinato alla sua offensiva nell'Ucraina orientale, per sopprimere e distruggere le capacità di difesa aerea ucraine".

Ore 6.30: Kadyrov: "Oggi la Russia conquista di Mariupol"

Le forze russe sono convinte che oggi neutralizzeranno l'ultima resistenza del Reggimento Azov e dai fanti di marina ucraini all'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha annunciato il leader ceceno Ramzan Kadyrov, dopo due ultimatum rivolti ai militari ucraini dal ministero della Difesa russo e una controproposta da parte di Kiev di negoziati per l'evacuazione dei combattenti asserragliati nell'acciaieria, dove si troverebbero anche centinaia di civili. "Prima o dopo l'ora di pranzo l'Azovstal sarà sotto il pieno controllo delle forze della Federazione Russa", ha scritto Kadyrov sul proprio profilo Twitter.

