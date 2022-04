"Dipendete dal potere russo dal signor Putin", così Macron attacca Le Pen prima del ballottaggio delle presidenziali

20 aprile 2022 a

"Dipendete dal potere russo dal signor Putin". Questa l’accusa del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron rivolta alla candidata del Rn, Marine Le Pen nel corso del dibattito in vista del secondo turno delle presidenziali. "Siete state una delle prime deputate a riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. Lo avete fatto, e lo dico con estrema gravità, perché dipendete dal potere russo e dal signor Purtin alcuni mesi dopo aver fatto un prestito nel 2015 con una banca russa vicina al potere", sottolinea Macron. "Siete sempre stati ambigui sul tema perché non siete in una situazione di potenza a potenza ma i vostri interessi sono legati a quelli della Russia", aggiunge.

"Quando parlate con la Russia, parlate a un altro dirigente, parlate al vostro banchiere", sottolinea ancora Macron. Rispondendo a Le Pen che accusava il presidente francese di aver impedito quando era ministro dell’Economia un prestito al suo partito da una banca francese, Macron ha replicato: "non sono mai intervenuto. Lo sapete benissimo. Le banche tra l’altro riguarderebbero il ministro delle Finanze e non quello dell’Economia".

"Non c’è sovranità europea perché non c’è un popolo europeo. Io ho capito che lei vuole sostituire la sovranità francese con quella europea. L’ha fatto simbolicamente sostituendo la bandiera francese con quella europea sull’Arco di Trionfo". Così Marine Le Pen ha attaccato Emmanuel Macron sul rapporto con l’Ue, riferendosi al gesto fatto il primo gennaio scorso, quando è iniziata la presidenza francese dell’Ue.

