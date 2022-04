Turchia, bomba contro autobus di guardie carcerarie a Bursa: almeno un morto e quattro feriti | Video

20 aprile 2022 a

a

a

Un forte boato ha svegliato Bursa, in Turchia, nel governatorato di Osmangazi, a circa 100 chilometri a sud di Instanbul. Intorno alle 07,30 locali, infatti, un'esplosione ha investito un autobus su cui viaggiavano agenti della guardia carceraria: il bilancio è di almeno una vittima, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva Cnn Turk. Il mezzo su cui viaggiavano gli agenti è stato gravemente danneggiato nell’esplosione, e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Il governatore di Bursa ha dichiarato che l’autobus è stato colpito da un ordigno esplosivo artigianale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu.

Quattro i feriti, uno dei quali in condizioni critiche, riporta il quotidiano turco Hurriyet, citando il governatore Yakup Canpolat, secondo cui l’ordigno è stato azionato a distanza. "La nostra valutazione è che un ordigno artigianale è stato lasciato sotto un palo dell’elettricità ed è stato azionato con un telecomando al passaggio del veicolo del carcere", ha dichiarato parlando con i giornalisti dopo essere stato sul posto. A bordo del bus viaggiavano circa 30 persone e tutti sono stati portati in ospedale per precauzione. L’attacco è avvenuto precisamente nel distretto di Osmangazi e al momento non ci sono rivendicazioni. In passato militanti curdi, gruppi estremisti di sinistra e militanti dell’Isis hanno compiuto diversi attacchi nel Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.