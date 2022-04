Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di mercoledì 20 aprile: nuovo ultimatum della Russia per l'acciaieria di Mariupol, resa entro le 13. Diretta, foto e video

20 aprile 2022 a

Ore 08,30 - Russia: "Usa provano a rendere Europa dipendente da loro gas"

"I nostri pragmatici colleghi americani continuano a cercare di ottenere i massimi benefici economici senza rimorsi di coscienza. Spingendo gli europei ad adottare sanzioni economiche sempre più dure, Washington, che è meno colpita da questo scenario, vuole farli dipendere dal gas naturale liquefatto americano". Lo ha affermato il primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando al Consiglio di sicurezza Onu. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

Ore 08,25 - Mosca: "Nato manda armi obsolete, le distruggeremo"

Le forze armate russe distruggeranno gli equipaggiamenti militari obsoleti forniti all'Ucraina dall'Occidente. Lo ha affermato il primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando al Consiglio di sicurezza Onu. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass."I membri dell'Europa orientale della Nato sembrano soddisfatti. Non devono più pensare a come sbarazzarsi delle armi obsolete dell'era sovietica", ha dichiarato Polyansky. E ancora: "Sebbene promettano di consegnare all'Ucraina equipaggiamenti nuovi di zecca di livello Nato, spediscono prontamente esemplari che spesso non riescono a sparare o a muoversi, sapendo che le forze russe 'frantumeranno' questi rottami metallici, risparmiando loro problemi con lo smaltimento".

Ore 08,20 - Cina: "Invio armi allontana la pace"

"Continuare a mandare armi più offensive" in Ucraina "non porterà pace, non farà che prolungare il conflitto e determinarne un'escalation e aggravare la catastrofe umanitaria" e "il congelamento arbitrario delle riserve valutarie di altri Paesi costituisce una violazione di sovranità ed equivale a usare come arma l'interdipendenza economica". È quanto ha detto l'ambasciatore della Cina presso le Nazioni unite, Zhang Jun, parlando al Consiglio di sicurezza Onu. "Queste pratiche minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali. Dovrebbero essere abbandonate il più presto possibile", ha aggiunto Zhang Jun.

Ore 08,15 - Mosca: "Civili portati nell'acciaieria come scudi umani"

"L'unico modo in cui civili possono essere finiti dentro Azovstal è che vengono tenuti come scudi umani". È quanto ha detto il vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni unite, Dmitry Polyansky, parlando al Consiglio di sicurezza dell'Onu, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass, parlando dell'acciaieria di Mariupol sotto assedio. "A un mese dall'inizio dell'assedio dell'impianto Azovstal,i radicali e neonazisti improvvisamente hanno dichiarato che ci sarebbero stati civili all'interno dell'impianto per tutto quel tempo, anche se fino a ieri non ne avevano mai fatto parola", ha detto il diplomatico russo.

Ore 08,10 - Esplosioni a Mykolaiv

Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi nella città ucraina meridionale di Mykolaiv. Lo ha annunciato il governatore regionale. È stato riferito inoltre di un precedente bombardamento di un ospedale nella vicina città di Bashtanka.

Ore 08 - Comandante da Azovstal a Mariupol: "Nostre ultime ore, aiutateci"

"Stiamo probabilmente affrontando i nostri ultimi giorni, se non ore. Il nemico ci supera per numero per 10 a 1", "lanciamo un appello e chiediamo a tutti i leader mondiali di aiutarci". Così in un videomessaggio pubblicato su Facebook Serhiy Volyna, comandante della 36esima Brigata dei Marine ucraini che combattono nell'ultima roccaforte di Mariupol, cioè l'acciaieria Azovstal sotto assedio. Nel post Volyna tagga il presidente Usa Joe Biden, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier britannico Boris Johnson e anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nell'appello in cerca di aiuto dice: "chiediamo di usare la procedura di estrazione e portarci nel territorio di un terzo Stato". E aggiunge: "Stiamo solo difendendo una cosa - l'impianto Azovstal - dove oltre a personale militare ci sono anche civili diventati vittime di questa guerra".

Ucraina: 205 bambini uccisi e 373 feriti da inizio guerra

Ore 07,30 - Nuovo ultimatum per acciaieria Mariupol, resa entro le 13

La Russia ha emesso un nuovo ultimatum per la resa degli ucraini che si trovano ancora nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo che il precedente ultimatum è stato ignorato. "Le forze armate russe, sulla base di principi puramente umanitari, propone di nuovo ai combattenti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari di cessare le loro operazioni militari dalle 14 ora di Mosca (le 13 ora italiana ndr.) del 20 aprile e di deporre le armi", fa sapere il ministero della Difesa russo. Si ritiene che negli impianti Azovstal si trovino soldati ucraini, combattenti del battaglione Azov e anche civili. Al momento non c'è nessuna risposta da parte delle truppe ucraine, ma hanno ripetutamente promesso di non arrendersi.

Ore 07 - Canada manderà artiglieria pesante in Ucraina

Il Canada manderà artiglieria pesante all'Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, sottolineando di essere in contatto stretto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e che il Canada è molto reattivo alle necessità dell'Ucraina. Gli ucraini "combattono come eroi", ha detto Trudeau, aggiungendo che ulteriori dettagli sull'invio di armi verranno forniti nei prossimi giorni. Il governo del Canada ha colpito inoltre 14 ulteriori russi con sanzioni per i loro stretti contatti con il presidente russo Vladimir Putin, comprese due figlie adulte del leader del Cremlino.

Ore 06 - Zelensky: "Russia fonte del male"

"La Russia è la fonte del male e l'esercito russo passerà alla storia come l'esercito più barbaro e disumano del mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio su Facebook precisando che, "l'uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali con tutti i tipi di armi, comprese quelle vietate dalle convenzioni internazionali" sono "un marchio di fabbrica dell'esercito russo e questo segnerà la Federazione Russa come la fonte del male". Zelensky ha poi aggiunto che l'intensità del fuoco russo verso le regioni di Kharkiv e del Donbas è "aumentata in modo significativo" mentre a Mariupol la situazione rimane "brutale e immutata".

Ore 01 - Sospeso account twitter delle Forze Armate Ucraine

Twitter ha sospeso l'account ufficiale delle Forze Armate Ucraine. Al momento il profilo è infatti non accessibile, senza foto e con solo una pagina bianca con la scritta 'Account sospeso. Sospendiamo gli account che vìolano le Regole di Twitter'.

Ore 00 - Zelensky: "Se avessimo avuto armi guerra già finita"

"Se avessimo avuto le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri alleati hanno e che anche la Russia usa, a quest'ora la guerra sarebbe già finita". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su Facebook, aggiungendo che "è ingiusto che l'Ucraina sia ancora costretta a chiedere ciò che i suoi partner hanno immagazzinato per anni".

