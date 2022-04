Cristiano Ronaldo e Georgina, morto uno dei due gemelli durante il parto

18 aprile 2022 a

Lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: la coppia ha perso un figlio durante il parto nel corso del quale è venuta al mondo una bambina. La coppia infatti aspettava due gemelli. "È con la nostra più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza per vivere questo momento con un po' di speranza e felicità" si legge sui social in una nota firmata Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Ancora sconosciute le cause del decesso del neonato. "Vogliamo ringraziare medici e infermieri per la loro assistenza e supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento molto duro. Bimbo, sarai il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre" hanno aggiunto i due.

Cristiano Ronaldo, 37 anni, è diventato padre per la prima volta nel 2010, quando ha annunciato la nascita di Cristiano Ronaldo Júnior, non rivelando l'identità della madre. A giugno 2017 sono nati ii gemelli Matteo ed Eva (da madre surrogata), in un momento in cui la sua attuale compagna, che aveva conosciuto all'inizio di quell'anno, era incinta. Cristiano e Georgina hanno poi avuto una bambina, Alana Martina.

