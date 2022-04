Guerra in diretta: Mariupol nel caos, i russi obbligano il pass. Portati via 150 bambini. Zelensky agli Usa: "Armi subito". Invito a lasciare Luhansk | Video e foto

Giuseppe Silvestri e Nicola Uras 18 aprile 2022 a

Ore 7.45 - Appello ucraino ai residenti della regione di Luhansk: "Andate via, non potremo difendervi"

Ancora un invito di evacuazione, stavolta per i residenti della regione orientale di Luhansk. E' stato il capo dell'amministrazione regionale di Luhansk, Sergei Gaidai, a consigliare ai cittadini di andarsene: "La settimana potrebbe essere difficile. Questa potrebbe essere l'ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di salvarvi. L'esercito ucraino si aspetta una dura offensiva militare russa.

Ore 7.30 - 150 bambini portati via dai soldati russi con la forza

Secondo il Crimean Human Rights Group, i soldati russi hanno portato via con la forza da Mariupol circa 150 bambini. A dare la notizia è stato un consigliere del sindaco della città, Petro Andriushchenko. Secondo le indiscrezione, molti erano ricoverati negli ospedali. Non si tratta di orfani.

Ore 7 - A Mariupol l'esercito invasore impone il pass

La città di Mariupol non ha alcuna intenzione di arrendersi. Le truppe ucraine sono pronte a combattere fino alla morte. L'esercito russo ha deciso di imporre permessi per controllare gli spostamenti nei quartieri della città. Sui social sono state pubblicate foto in cui si vedono i cittadini in coda per ottenere il pass. Senza il permesso dalla prossima settimana non si potrò stare in strada. La Russia teme la reazione popolare.

Ore 645 - Zelensky agli Usa: "La armi servono subito"

Le armi servono adesso e non tra mesi. Parole di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina. Zelensky ringrazia il presidente Usa, Biden, per l'assistenza militare, ma sottolinea che "abbiamo bisogno di più armi. E conta la velocità con cui le armi arriveranno nel nostro Paese. Non possiamo combattere un Paese che è 20 volte più grande del nostro solo con il carattere".

