Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 16 aprile 2022: tutte le news | Diretta, foto e video

16 aprile 2022 a

a

a

Ore 10.10 - Colpite le regioni di Poltava, Kirovohrad, Dipropetrovsk, Mykolaiv

Nuovi aggiornamenti sulle zone colpite (su Kyiv Independent). I bombardamenti hanno colpito tutte le regioni a est del fiume Dnipro, sia il Donbass (Kherson, Kharkiv, Luhansk) che gli oblast di Dnipropetrovsk e Poltava, fino alle province di Kirovohrad e Mykolaiv, a ovest del fiume.

Ore 9.40 - Russia attacca, sirene e esplosioni a Kiev e Leopoli

Riprende vigore l'attacco russo in Ucraina: secondo le testimonianze in loco, le sirene antiaeree suonano in molte località del Paese e a Kiev e Leopoli si sono sentite forti esplosioni. Le autorità regionali hanno riferito di tre attacchi aerei russi nella regione di Kiev, oltre a segnalare altri bombardamenti nell'Ucraina orientale.

Ore 9.20 - Almeno due morti nei bombardamenti notturni

Il bilancio degli attacchi nella notte. Una vittima nella regione di Lugansk, riporta il Guardian citando il governatore della regione Gaidai. Colpita Poltava, dove si è registrata un'altra vittima, come riporta il governatore Lunin.

Ore 9.10 - L'Ucraina: "I russi cercano il pieno controllo di Mariupol"

Nelle direzioni di Donetsk e Tavriya, fa sapere lo stato maggiore ucraino, "il nemico sta cercando di impadronirsi dei territori occupati. Concentra gli sforzi principali sulla presa del controllo degli insediamenti di Popasna e Rubizhne, stabilendo il pieno controllo su Mariupol". Secondo Kiev, ancora, i russi dovrebbero "continuare a combattere per raggiungere i confini amministrativi della regione di Kherson" per "riprendere l'offensiva".

Ore 9 - L'Ucraina: "I russi stanno raggruppando forze"

"L'obiettivo principale del nemico - scrive l'esercito ucraino - è il raggruppamento e il rafforzamento delle truppe" e "continua il blocco parziale di Kharkiv e il suo bombardamento con l'artiglieria": in quest'area, i russi puntano a "mantenere le posizioni precedentemente occupate e i confini raggiunti. Al fine di rafforzare la presenza militare in questa direzione, si nota il dispiegamento di unità aggiuntive".

Ore 8.45 - Guerra in Ucraina, 200 bambini uccisi dall'inizio della guerra

Sono 200 i bambini ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa, 360 sono stati feriti. Lo riferisce il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Liudmyla Denisova su Facebook, citata da Ukrinform.

Ore 8.20 - Zelensky: "Sono circa 3mila i soldati ucraini morti in guerra"

Da 2.500 a 3.000 soldati ucraini sono morti in guerra. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, alla Cnn che lo ha intervistato Zelensky ha aggiunto che ci sono circa 10.000 soldati ucraini che sono stati feriti e che è "difficile dire quanti sopravviveranno". Le vittime civili sono più difficili da quantificare, ha detto.

Ore 8 - Kiev, respinti 10 attacchi nel Donbass in 24 ore

Le forze armate ucraine hanno respinto 10 attacchi nemici nei territori di Donetsk e Lugansk nelle ultime 24 ore, distruggendo tre carri armati, un veicolo blindato per il trasporto delle truppe, due auto e tre sistemi di artiglieria. Lo ha reso noto oggi l'Esercito di Kiev, secondo quanto riporta il Guardian.

Ore 7 - Media locali: esplosioni a Kiev e Leopoli

Esplosioni sono state avvertite questa mattina a Kiev e Leopoli. Lo hanno riferito i media locali, secondo cui le sirene dell'allarme antiaereo sono suonate nella due città. Il sindaco Vitali Klitschko ha fatto sapere che nella capitale è stato colpito il distretto di Darnytsky.

Ore 6 - Allarme antiaereo a Kiev e in altre città

Sirene d'allarme antiaereo stanno risuonando a Kiev e in altre città dell'Ucraina, nelle regioni centrali e occidentali del Paese: a Leopoli, Rivne, Ivano-Frankivsk, Volyn, Khmelnytsky, Vinnytsia e Zhytomyr. Lo riportano i media locali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.