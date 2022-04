Guerra in Ucraina, tutti gli aggiornamenti di oggi 15 aprile 2022: la diretta con le news

15 aprile 2022 a

Ore 10.05 - Mosca: colpita fabbrica di armi a Kiev

Le forze russe hanno colpito una fabbrica d'armi fuori Kiev. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.

Ore 9.50 - Mosca annuncia l'aumento degli attacchi su Kiev

Il numero e l'entità degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev aumenteranno in risposta a quelli delle forze ucraine contro il territorio russo. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Mosca.

Ore 9.30 - Il presidente Biden pronto a volare in Ucraina

Il presidente Usa, Joe Biden, sta valutando l'ipotesi di volare a Kiev. A confermarlo con un "sì" è proprio l'inquilino della Casa Bianca, che così ai giornalisti che gli chiedevano se "fosse pronto ad andare in Ucraina". Un ulteriore passo dopo l'annuncio della collaborazione degli Usa per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina.

Ore 9.20 - Sottomarini russi testano missili nel mar del Giappone

Secondo quanto riportato in un comunicato dal ministero della difesa russo e diffuso dai media locali giapponesi, due sottomarini della marina militare russa di stanza nel Pacifico hanno testato missili da crociera Kalibr nel mar del Giappone, gli stessi impiegati nel corso dell'invasione dell'ucraina. I missili, secondo le autorità di Mosca, sono stati diretti verso un obiettivo rappresentante una potenziale nave nemica dai sottomarini 'Petropavlovsk-Kamchatsky' e Volkhov', assistiti da oltre 15 navi militari.La manovra arriva in concomitanza con l'esercitazione congiunta delle forze di autodifesa giapponesi e le unità della 7ma flotta della marina degli Stati Uniti, tra cui la portaerei a propulsione nucleare.

Ore 9.10 - Berlino, il vice cancelliere Habeck: “Nostro dovere sostenere l'Ucraina con le armi”

"Non possiamo lasciare l'Ucraina da sola nella guerra. Sta anche lottando per noi. L'Ucraina non deve perdere, Putin non deve vincere": lo ha detto il vicecancelliere tedesco e ministro dell'Economia e del clima, Robert Habeck, durante un'intervista ai media del gruppo Funke."Il popolo in Ucraina sta combattendo con coraggio e sacrificio. È nostro dovere sostenerlo con le armi", ha aggiunto.

Ore 8.35 - Kiev: "Russi cercano occupare villaggi del Lugansk"

"Nella regione di Lugansk, l'esercito russo sta tentando senza successo di catturare gli insediamenti di Popasna e Rubizhne". Lo afferma lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine citato da Ukrainska Pravda.Nell'Ucraina occidentale, alcune unità delle Forze armate della Bielorussia presidiano il confine ucraino-bielorusso nelle regioni di Brest e Gomel.

Ore 8.15 - Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia

Nuovo scambio di prigionieri, il quinto, tra l'Ucraina e la Russia: secondo quanto ha reso noto il Comando operativo meridionale ucraino - riporta il Kyiv Independent - il governo di Kiev ha rilasciato quattro soldati russi in cambio di cinque ucraini.

Ore 7.40 - Intelligence Gran Bretagna: "L'affondamento di Moskva, duro colpo per la Russia"

L'affondamento dell'incrociatore lanciamissili Moskva, preceduto il 24 marzo scorso dall'affondamento di un'altra nave russa di classe Alligator, "probabilmente spingera' la Russia a rivedere la sua posizione nel Mar Nero": lo ha scritto l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

Ore 7.10 - Zelensy, resistiamo da 50 giorni, Mosca ce ne aveva dati 5

Nel giorno in cui Mosca ha subito una una bruciante sconfitta simbolica con la perdita della sua nave ammiraglia della flotta del Mar Nero, il presidente dell'Ucraina, Vlodymyr Zelensky, ha elogiato il suo popolo per la sua determinazione da quando la Russia ha invaso la Russia a febbraio e per aver preso "la decisione più importante della loro vita, quella di combattere". Nel suo discorso notturno, Zelensky ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti per 50 giorni sotto l'attacco russo quando gli invasori "ci avevano dato un massimo di cinque" giorni. Zelenskyja ricordato che anche i Paesi vicini a Kiev erano in dubbio se l'Ucraina potesse sopravvivere all'avanzata russa "ma - ha aggiunto - non sapevano quanto fossero coraggiosi gli ucraini e quanto apprezziamo la libertà e la possibilità di vivere come vogliamo".

