Guerra in diretta, le notizie di oggi. Nell'area di Kiev recuperati 765 corpi di civili. Dagli Usa armi per 800 milioni all'Ucraina | Foto e video

Ore 9.45 - Dagli Usa 800 milioni di dollari in armi all'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l'invio a Kiev di nuove armi per 800 milioni. Biden ha sottolineato che il pacchetto comprenderà sistemi nuovi che sono stati studiati "per rispondere al più ampio attacco che la Russia lancerà all'Ucraina orientale". La gratitudine di Zelensky: "Grazie agli Usa arriveranno armi, munizioni, artiglieria, elicotteri e veicoli corazzati".

Ore 9.15 - Nell'area di Kiev recuperati 765 corpi di civili uccisi

Dall'inizio dell'invasione, le autorità ucraine fino ad ora hanno recuperato nell'area di Kiev, i corpi di 765 civili, trenta erano bambini. Lo ha spiegato al Guardian il vice procuratore capo regionale, Oleh Tkalenko. "Questo è solo l'inizio. Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha". Diverse le fosse comuni scoperte.

Ore 8.45 - L'esercito ucraino: "Distrutta colonna di mezzi militari"

Ancora gravi perdite per l'esercito russo. Le forze armate dell'Ucraina riferiscono di aver distrutto con un drone un'intera colonna di mezzi militari russi che erano diretti a Izyum, che stava attraversando un ponte. Izyum, nella regione di Kharkiv, è diventato il punto di raccolta delle forze russe provenienti da altri fronti e destinate a partecipare alla grande offensiva finale nel Donbass.

Ore 8.15 - Confermati i missili contro l'incrociatore, si teme rappresaglia su Odessa

Arrivano le conferme: l'incrociatore Moskva a largo di Odessa è stato colpito a largo di Odessa. Ora si temono ripercussioni sulla città. "Temiamo che il nemico risponda bombardando", ha spiegato il portavoce dell'amministrazione della città, Sergei Bratchuk.

Guerra Ucraina, Russia: "Pronti a colpire centri comando Kiev"

Ore 7.45 - Mosca: "Kiev bombardata se attacca di nuovo in Russia"

La Russia è pronta a colpire i centri del potere ucraino a Kiev se verranno compiuti nuovi attacchi a obiettivi nel territorio russo. L'avvertimento è del portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov: "Se gli episodi proseguono, le forze armate russe saranno costrette a colpire i centri decisionali, anche a Kiev, una cosa dalla quale l'esercito russo si è finora astenuto".

Ore 7 - Incrociatore russo colpito dai missili

Un duro colpo è stato inferto alla marina russa. L'incrociatore Moskva nel Mar Nero è stato colpito dai missili ucraini Neptune. Secondo la Cnn la nave è stata abbandonata o affondata. Mosca, invece, parla di "seri danneggiamenti" per l'esplosione delle munizioni che trasportava.

Guerra Ucraina, Casa Bianca: "Genocidio? Presidente dice quello che vediamo tutti"

Ore 6.45 - Trump: "Genocidio in Ucraina"

Si schiera anche l'ex presidente Usa Donald Trump. Anche lui parla di genocidio in riferimento alle violenze commesse contro i civili nella guerra in Ucraina.cIntervistato da Fox News, Trump è tornato a criticare Biden sul fronte delle politiche economiche, in particolare per l’aumento record dell’inflazione. "E aggiungiamo a questo quel che sta succedendo in Ucraina. E’ un genocidio".

Ucraina: 197 bambini uccisi e 351 feriti da inizio guerra

Ore 6 - L'Australia sanziona le imprese statali russe

Nuova iniziativa dell’Australia sul fronte delle sanzioni. Nuovi provvedimenti contro 14 imprese statali russe, comprese entità legate alla difesa come il produttore di camion Kamaz e le compagnie di navigazione Sevmash e United Shipbuilding Corp. Le sanzioni si estenderanno anche alla società elettronica Ruselectronics, responsabile della produzione di circa 80 % dei tutti i componenti elettronici russi.

