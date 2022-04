La guerra in diretta: l'Ucraina arresta oligarca filo-Putin, Biden parla di genocidio. Zelensky chiede sanzioni sul petrolio | Foto e video

13 aprile 2022 a

Ore 08,20 - Almeno venti giornalisti uccisi in Ucraina

Almeno 20 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo ha riferito l'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina, citata da Bbc, precisando che si tratta delle morti confermate dall'ufficio del procuratore generale.

Ore 08 - Ucraina chiede sanzioni sul petrolio russo

"Oggi, nel mio discorso al parlamento e al popolo lituano, e allo stesso tempo a tutte le nazioni europee, ho sottolineato che il sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia deve includere il petrolio". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendo di smettere di "moltiplicare pacchetti di sanzioni insufficientemente forti". "Solo l'abbandono da parte dell'Europa delle risorse energetiche russe e la completa restrizione del sistema bancario russo possono essere un argomento per la leadership russa per cercare la pace", ha aggiunto.

Ore 07,30 - Zelensky: "Impossibile indagare su completo uso di sostanze chimiche a Mariupol"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che "non è ancora possibile" trarre conclusioni al 100% sul tipo di sostanza utilizzata a Mariupol. "Considerimo con grande attenzione le segnalazioni di ieri sull'uso di una sostanza velenosa a Mariupol contro i difensori della città", ha detto nel suo discorso alla nazione. "Non è ancora possibile trarre conclusioni al cento per cento su che tipo di sostanza fosse. Ovviamente è impossibile condurre un'indagine completa e un'analisi completa nella città assediata. Tuttavia - ha sottolineato - date le ripetute minacce dei propagandisti russi di usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol e l'uso ripetuto da parte dell'esercito russo di munizioni al fosforo in Ucraina, ad esempio, il mondo deve rispondere ora. Rispondere preventivamente. Perché dopo l'uso delle armi di distruzione di massa, qualsiasi risposta non cambierà nulla. E sembrerà solo un'umiliazione per il mondo democratico", ha aggiunto Zelensky.

Ore 07,20 - Biden: "Russia ha commesso genocidio"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la sua valutazione secondo cui la Russia ha commesso un genocidio in Ucraina. "L'ho chiamato genocidio perché è diventato sempre più chiaro che Putin sta cancellando l'idea di essere ucraini", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano delle sue precendenti affermazioni. "E le prove stanno aumentando, è diverso da come era la scorsa settimana, più prove stanno venendo fuori", ha continuato. "Lasceremo che gli avvocati decidano a livello internazionale come qualificarlo, ma sicuramente a me sembra questo", ha aggiunto Biden.

Ore 07 - Dagli Usa altri 700 milioni di aiuti militari

Gli Stati Uniti dovrebbero annunciare l'invio di centinaia di milioni di dollari in nuova assistenza militare all'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione alla Cnn. L'importo finale dovrebbe essere vicino ai 700 milioni di dollari. Il nuovo pacchetto di aiuti porterebbe il totale a 3 miliardi di dollari destinati all'Ucraina dall'inizio dell'amministrazione Biden, inclusi i 2,5 miliardi forniti a Kiev dopo l'invasione della Russia.

Ore 06,30 - Zelensky propone scambio: Medvedchuk per soldati ucraini catturati dalla Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l'arresto dell'oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. "Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest'uomo" con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

Ore 06 - Arrestato oligarca filo Putin

In un'operazione speciale condotta dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina è stato arrestato Viktor Medvedchuk, deputato dell'opposizione filo russa della 'Piattaforma di opposizione - Per la vita'. Lo ha annunciato sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un'immagine di Medvedchuck ammanettato. Il deputato, che il 27 febbraio era fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava con l'accusa di tradimento per il sostegno fornito ai separatisti del Donbass, ha stretti rapporti personali con Vladimir Putin. Il presidente russo è il padrino della figlia di Medvedchuk.

