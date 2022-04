New York, sparatoria nella metropolitana: ci sono feriti. Trovati ordigni inesplosi, un sospetto indossava maschera anti gas | Video

12 aprile 2022 a

Terrore nella mattinata odierna, martedì 12 aprile, a New York: il dipartimento di polizia ha confermato una sparatoria in una stazione metropolitana di Brooklyn. Fox News spiega che una portavoce della polizia ha parlato della stazione della 36esima strada a Sunset Park, ma non ha avuto immediatamente informazioni su quante persone siano rimaste ferite e se un sospetto fosse stato preso in custodia. Sempre secondo Fox News, i vigili del fuoco hanno risposto a una richiesta di intervento in seguito alla presenza di fumo alla stazione della metro. Le unità hanno scoperto che più persone erano state colpite da colpi di arma da fuoco e diversi dispositivi non esplosi si trovavano sul posto.

Stando a diverse fonti delle forze dell’ordine informate sulle indagini relative agli spari nella metropolitana di New York, informazioni preliminari indicano che un sospetto indossava un gilet catarifrangente e una maschera anti gas. Tredici le persone che sono state trasportate negli ospedali vicini al luogo della sparatoria, ha fatto sapere il dipartimento dei vigili del fuoco della città. Secondo quanto riferisce l’emittente Abc News, che cita fonti di polizia, si sono verificate più sparatorie che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn. Al momento non è chiaro se le sparatorie siano avvenute sul treno o nella stazione della metropolitana della 36esima Strada a Sunset Park o nella stazione della 25esima Strada a Greenwood Heights. Inizialmente era stata riportata la notizia di alcuni ordigni inesplosi nella stazione, ma la polizia di New York ha voluto rassicurare da questo punto di vista. Come si legge in un Tweet, "per quanto riguarda la sparatoria alla stazione della metropolitana della 36esima strada a Brooklyn, al momento non ci sono ordigni esplosivi attivi". La polizia ha anche chiesto ad "eventuali testimoni" di chiamare le forze dell’ordine per dare informazioni su quanto accaduto. Varie linee della metro sono state sospese

Secondo una prima ricostruzione della polizia, sulla base di alcune testimonianze, l'uomo ha lanciato un ordigno nella stazione della metropolitana, poco prima delle 8,30, nell’ora di punta, e poi ha aperto il fuoco. I testimoni parlano di un uomo, secondo alcuni afroamericano, che indossava una maschera anti-gas e un gilet arancione, e abiti simili a quelli degli addetti della Mta, la metropolitana di New York. "Ho pensato che fosse un lavoratore del Mta all’inizio e non ho prestato grande attenzione", ha raccontato al New York Post Clair, che descrive l’uomo come un "afroamericano di alto circa 1,65 e sui 77 kg che indossava un gilet arancione ed una maschera anti-gas" che ha lanciato "una sorta di cilindro che ha fatto una scintilla". La donna ha detto che l’uomo ha sparato così tanti colpi "di aver perso il conto, erano tanti, non so dire quanti".

