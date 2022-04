Il sindaco di Mariupol: "Oltre 10mila morti, forse 20mila". I filo russi: "Conquistato il porto". Gli Usa: "Hanno già perso strategicamente" | Diretta, video e foto

12 aprile 2022 a

Ore 8.10 - I separatisti: "Il porto di Mariupol sotto controllo russo"

Il porto di Mariupol è sotto il controllo russo. Lo sostiene il capo della repubblica separatista filo-russa di Donetsk.

Ore 07.30 - Il sindaco di Mariupol: "Uccisi oltre 10mila civili, forse 20mila"

Sono più di 10mila, forse 20mila, i civili morti nella città di Mariupol. Lo dichiara il sindaco Vadym Boychenko all'Associated Press. La città è da settimane sotto attacco, scarseggiano cibo e forniture e i corpi sono sulle strade. Boychenko ha accusato le forze russe di aver bloccato per settimane i convogli umanitari che cercavano di entrare in città.

Ore 06.30 - Kiev, russi si riposizionano a sud

Secondo il Comando operativo Sud delle forze armate ucraine, i russi si stanno riposizionando nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Ci sarebbero "molti casi di diserzione nelle unità nemiche. Nella zona di Nikolaev — prosegue il Comando Sud — alcuni russi travestiti su tre auto civili hanno cercato di fingere di essere un gruppo di locali evacuati allo scopo di commettere un sabotaggio. Hanno cercato di attaccarci ma, una volta scoperti, sono dovuti fuggire".

Ucraina: Zelensky, 'russi hanno lasciato mine dappertutto'

Ore 5.45 - Gli Stati Uniti: "La Russia sarà strategicamente sconfitta"

"Strategicamente la Russia sarà sconfitta in Ucraina". Lo sostiene il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price alla Cnn, sottolineando che oltre ai problemi sul campo, il Paese è nel pieno di una profonda crisi economica.

Ore 05 - Zelensky: "Chi non ci fornisce le armi, responsabile dei morti"

"Le vite degli ucraini si stanno perdendo, vite che non possono più essere restituite. E questa è anche responsabilità di coloro che ancora conservano nel proprio arsenale le armi di cui l’Ucraina ha bisogno. Responsabilità che rimarrà per sempre nella storia". Parole di Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. "Gli ucraini sono coraggiosi, ma per le armi dipendiamo ancora dai nostri alleati. Sfortunatamente non stiamo ottenendo quanto necessario per porre fine a questa guerra, per distruggere il nemico sulla nostra terra, per sbloccare Mariupol. Se avessimo jet, veicoli corazzati pesanti, artiglieria, saremmo in grado di farlo".

