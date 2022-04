Elezioni in Francia: nel primo turno Macron davanti a Marin Le Pen. Secondo i sondaggi al ballottaggio vincerà lui

11 aprile 2022 a

a

a

Elezioni in Francia. Sulla base del 97% delle schede scrutinate per le elezioni presidenziali, Emmanuel Macron ha raccolto il 27,6% delle preferenze, mentre Marine Le Pen insegue al 23%. Il ballottaggio si terrà il 24 aprile. Più staccati gli altri candidati, da Jean-Luc Melenchon al 22,2% fino a Eric Zemmour al 7,2%. Macron ha ottenuto il maggior numero di voti a Parigi, incassando il 35,49% dei voti. Un distacco molto netto dalla candidata di estrema destra Marine Le Pen, ferma al 5,39%. Secondo, dopo Macron, il leader de La France Insoumise, Jean Luc Mélenchon con quasi il 30% dei voti. Male la sindaca della capitale Anne Hidalgo che ha incassato solo il 2,18%. Dopo aver ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, Macron sta già pianificando i prossimi appuntamenti in vista del ballottaggio contro Marine Le Pen, in programma per il 24 aprile.

Elezioni presidenziali Francia 2022, risultati: Macron-Le Pen al ballottaggio

Secondo i media francesi il presidente in carica starebbe pensando a un grande incontro all'aperto durante il prossimo fine settimana a Marsiglia. La data esatta e il luogo non sono ancora stati decisi. Macron conquisterebbe il 54% delle preferenze al secondo turno contro il 46% di Marine Le Pen confermandosi presidente della Francia. Lo sostiene un sondaggio di Ipsos Sopra Steria per il gruppo France Television in vista del ballottaggio del 24 aprile.

Video su questo argomento Macron bacia e abbraccia la moglie Brigitte dopo i risultati del primo turno delle presidenziali

"Il dibattito che avremo nelle prossime due settimane è decisivo per il nostro Paese e per l'Europa". Ha dichiarato il presidente uscente, Emmanuel Macron, parlando dal palco dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. "Voglio una Francia che faccia parte di un'Europa forte, non una Francia che lasci l'Europa con solo l'internazionale dei populisti e degli xenofobi come alleati", ha aggiunto. Macron oltre ad essere favorito dai sondaggi, ha già raccolto i primi sostegni in vista della seconda tornata elettorale per scegliere il presidente della Francia.

Video su questo argomento Presidenziali Francia, Le Pen: "Un onore arrivare al secondo turno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.