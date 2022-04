Guerra in diretta, la giornata di oggi lunedì 11 aprile. Rischio bombardamenti al fosforo. Russi respinti, ma Kadyrov promette: "Conquisteremo Kiev" | Diretta, foto e video

11 aprile 2022 a

Ore 8.10 - Disinnescate 11mila mine nella regione di Kiev

Nella regione di Kiev liberata sono circa 11mila le mine neutralizzate. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare, Oleksandr Pavliuk, spiegando che le forze russe hanno lasciato molte ''sorprese'', comprese trappole esplosive.

Ucraina: Kiev, ‘morti 19.500 soldati russi, distrutti 725 tank'

Ore 8 - "A Mariupol munizioni al fosforo"

Il ministero della Difesa britannico ha avvertito che l'uso di munizioni al fosforo da parte della Russia a Donetsk "ha sollevato la possibilità di un loro futuro impiego a Mariupol". Riportando le informazioni della sua intelligence militare, il ministero ha anche spiegato che i bombardamenti russi sono continuati nelle regioni di Donetsk e Lugansk. "Le forze dell'Ucraina hanno respinto diversi assalti con conseguente distruzione di carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi".

Ore 7.30 - L'esercito russo non sfonda

Ancoea bombe su Donetsk e Lugansk, ma le forze ucraine hanno respinto numerosi assalti, provocando la distruzione di carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi. Lo riferisce l'intelligence britannica.

Ore 7 - Zelensky esalta la Germania: "Grato per il cambio di rotta"

Zelensky, presidente dell'Ucraina, si è detto "grato" per il cambio della posizione di Berlino rispetto a Kiev notato dopo che ha "parlato oggi con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz". Zelensky ha spiegato che il colloquio si è concentrato "su come assicurare alla giustizia tutti i colpevoli di crimini di guerra. Come rafforzare le sanzioni contro la Russia e come costringere la Russia a cercare la pace. Sono lieto di notare che la posizione tedesca è cambiata a favore dell'Ucraina".

Ore 6.30 - Kadyrov: "Prenderemo Kiev"

Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica russa di Cecenia, ha ammesso che ci sarà una nuova offensiva delle forze russe non solo a Mariupol e Kiev. "Ci sarà una offensiva, non solo su Mariupol ma anche su altri luoghi, città e villaggi - ha rivelato in un video su Telegram - Luhansk, Donetsk, poi prenderemo Kiev e tutte le altre città. Vi assicuro, non ci sarà un passo indietro".

