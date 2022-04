Elezioni Francia, exit poll ufficiali: Macron avanti di 4 punti, con Le Pen al ballottaggio

10 aprile 2022 a

a

a

Emmanuel Macron sarebbe in vantaggio di quattro punti percentuali su Marine Le Pen nel primo turno delle presidenziali francesi. I primi exit poll francesi (Ipsos ed Elabe) rivelano un vantaggio netto del presidente uscente rispetto agli exit diffusi dai media belgi, che invece davano una Le Pen praticamente appaiata al presidente uscente o addirittura avanti. Il candidato della sinistra Jean-Luc Melenchon si fermerebbe tra il 20 e il 19%. Approderanno quindi al secondo turno - come ampiamente previsto alla vigilia - il presidente uscente e la candidata del Rassemblement national.

Video su questo argomento Francia, bagno di folla di Macron che vota con la moglie Brigitte TMNews

Molto importanti però sono le percentuali perché i sondaggi della vigilia davano meno distanza tra Macron e Le Pen. In ogni caso, il secondo turno vale come una nuova elezioni, dove può cambiare molto il risultato finale. Cinque anni fa, al primo turno, Macron ottenne il 24% (he gli viene assegnato oggi, ma Le Pen si fermò al 21,4%. Al secondo turno finì con una vittoria a valanga di Macron, al 66%. Ma ora le forze in campo al primo turno sono diverse.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.