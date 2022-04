Francia, oggi si vota per il presidente della Repubblica: sfida Macron-Le Pen

10 aprile 2022 a

a

a

Seggi aperti da questa mattina - domenica 10 aprile - alle ore 08 in Francia, per il primo turno delle elezioni presidenziali. In quasi tutto il territorio si vota fino alle 19, mentre in alcune grandi città, come la capitale Parigi e Marsiglia, le urne saranno aperte un'ora in più, fino alle 20. Nei dipartimenti d'oltremare atlantici si è già votato ieri, mentre in quelli del Pacifico si voterà dalle 20. A votare circa 48,7 milioni di elettori. La tornata cade in un momento di grande incertezza geopolitica, nel pieno della guerra in Ucraina: candidati per diventare presidente della Repubblica sono Emmanuel Macron - che punta alla rielezione - Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon, Eric Zemmour e Valerie Pecresse.

Leclerc vince il gran premio dell'Australia, disastro Verstappen

Il favorito, almeno fino a poche ore dall'apertura delle urne, sembrava essere il presidente in carica, che però ha visto accorciarsi sempre più la distanza nei sondaggi con il leader del Rassemblement National ed espressione dell'ala populista di destra. Le Pen, infatti, nei sondaggi della vigilia era data solamente un punto percentuale sotto a Macron, situazione che manderebbe nuovamente i due al ballottaggio, come già avvenuto nel 2017. Allora, come noto, uscì vincitore proprio Macron.

Nato valuta esercito permanente ai confini Ue, Borell: "Faremo avere a Kiev le armi che ci chiede" | Diretta, foto e video

Il voto avrà un peso notevole sugli equilibri internazionali, sul futuro dell'Unione europea e sulla risposta di Bruxelles al conflitto in Ucraina. Un risultato favorevole a Le Pen potrebbe incrinare l'autorità di Macron, in un momento delicato come la guida della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. Tra i dodici candidati che si presentano al primo turno, l'attuale inquilino dell'Eliseo è il più allineato con gli Stati Uniti, nonché l'unico dei politici - tra quelli dati come favoriti - ad appoggiare la Nato. Gli altri candidati, invece, vorrebbero invece un coinvolgimento minore se non un ritiro completo di Parigi dalla Nato. Vedremo quindi come andrà a finire: i due più votati si sfideranno al ballottaggio il 24 aprile.

Cacciato di casa dalla compagna dopo litigio: era ai domiciliari e scatta arresto per evasione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.