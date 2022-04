Guerra in Ucraina, quarantaseiesimo giorno: "Attacco sul Donbass a giorni". Le news in diretta | Foto e video

10 aprile 2022 a

Ore 08,20 - Nato valuta esercito permanente ai confini dell'Europa

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha annunciato che l'Alleanza Atlantica sta valutando la possibilità di dispiegare una presenza permanente di truppe lungo il confine orientale dell'Alleanza in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. "Indipendentemente da quando e come finirà la guerra in Ucraina, la guerra ha già avuto conseguenze a lungo termine per la nostra sicurezza. La Nato deve adattarsi a questa nuova realtà. Ed è esattamente quello che stiamo facendo", ha detto Stoltenberg in un'intervista con il quotidiano britannico "The Telegraph".

Ore 08 - Convoglio russo di 12 km a est di Kharkiv

Immagini satellitari mostrano la presenza di un convoglio militare russo ad est di Kharkiv. Lo scrive la Cnn. Le immagini, raccolte e analizzate da Maxar Technologies, relative all’8 aprile, mostrano un convoglio militare lungo circa 12 chilometri, composto da centinaia di mezzi in movimento verso sud attraverso la cittadina di Velkyi Burluk, a est di Kharkiv, nell’Ucraina orientale.

Ore 07,30 - L'Ucraina: "Russi tentano sfondamento a est da Izium"

Le forze russe stanno cercando di sfondare le difese ucraine "nella zona della città di Izium", città a sud-est di Kharkiv, e di "stabilire il pieno controllo sulla città di Mariupol. Inoltre, gli occupanti russi fanno dei tentativi per migliorare la posizione tattica delle divisioni nella direzione di Mykolayiv". È quanto si legge nell'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, pubblicato su Facebook. "Nella direzione di Slobozhansky, il nemico russo continua a bloccare parzialmente la città di Kharkiv, bombardando la città". I russi, inoltre, "stanno spostando ulteriori unità nella città di Izium per rafforzare il gruppo in questa direzione". "Nel territorio degli oblast di Donetsk e Luhansk, i soldati ucraini hanno respinto otto attacchi nemici, distrutto quattro carri armati, otto unità corazzate e sette unità di veicoli nemici", si legge ancora

Ore 07 - Kiev: "Attacco sul Donbass a giorni"

"Per cantare vittoria Putin deve conquistare tutto il Donbass, soprattutto dopo la sconfitta di Kiev. Parla di “liberazione” ma vuole il nostro territorio per questioni strategiche e per le sue miniere. Da queste parti la nostra difesa è più forte, quindi per raggiungere l’obiettivo distruggeranno tutto. Vogliono cancellarci dalla faccia della terra, ma noi resisteremo". Lo ha detto Serhiy Haidai, governatore della provincia di Luhansk, in una intervista al 'Corriere della Sera'. L'attacco sul Donbass, secondo Haidai, "è una questione di giorni. Si stanno riposizionando ai confini e nel frattempo continuano a bombardare. Non hanno morale: raderanno al suolo ospedali, scuole, case. Avete presente Bucha o Mariupol? Da noi sarà molto peggio".

Ore 06 - Gran Bretagna: "Prove di fosse comuni dopo ritirata russa, civili come scudi umani"

"La partenza della Russia dall'Ucraina settentrionale lascia le prove della presa di mira sproporzionata dei non combattenti, compresa la presenza di fosse comuni, l'uso fatale di ostaggi come scudi umani e l'impiego di mine sulle infrastrutture civili". Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell'ultimo bollettino dell'intelligence su Twitter. Il rapporto rileva inoltre che "le forze russe continuano a usare ordigni esplosivi improvvisati per provocare vittime, abbassare il morale e limitare la libertà di movimento degli ucraini. Le forze russe continuano anche ad attaccare obiettivi infrastrutturali con un alto rischio di danni collaterali ai civili, compreso un serbatoio di acido nitrico a Rubizhne".

