Amstel Gold Race, tutti contro Van der Poel: il percorso, l'altimetria, gli orari e la diretta tv

Nicola Uras 10 aprile 2022 a

a

a

Dopo Wevelgem e il Fiandre, oggi tocca all'Amstel Gold Race. Continua il periodo delle classiche del ciclismo, lassù al Nord. Stavolta si corre in Olanda - da Maastricht a Valkenburg - e dopo il pavè, che tornerà nel menù di Pasqua con la Roubaix, tocca alle côtes. Quella che è chiamata anche la "classica della birra" misura 254 chilometri è infatti una sequela infinita di salitelle su strade piuttosto strette. Sono 33 le côtes, il Cauberg resta l'asperità simbolo della corsa anche se non è più giudice decisivo (dal 2003 al 2012 l'arrivo era in vetta).

Video su questo argomento Fiandre, vince Van der Poel: il video della volata: Pogacar beffato

Assenti corridori del calibro del belga Wout Van Aert (vincitore 2021) e del campione del mondo in carica, il francese Julian Alaphilippe, il favorito è Mathieu Van der Poel dopo il fresco bis al Fiandre. L'olandese corre in casa e l'Amstel l'ha già vinta nel 2019. Chi proverà a mettergli i bastoni tra le ruote? Da tenere d'occhio il britannico Thomas Pidcock (beffato a Valkenburg nella scorsa edizione) della Ineos e il francese Christophe Laporte (Jumbo). Lo sloveno Matej Mohoric - vincitore della Sanremo 2022 - è in forma, così come lo svizzero Marc Hirschi ha dato segnali di crescita atletica. In questa gara hanno poi sempre fatto bene l'australiano Michael Matthews e il danese Michael Valgren (vincitore 2018). Difficilmente sarà protagonista ma non si può non citare Philippe Gilbert: il belga ha vinto l'Amstel quattro volte (2011, 2012, 2014 e 2017) con azioni proprio sul Cauberg, dove vinse pure il Mondiale nel 2012. E gli italiani? I soliti: Bettiol e Trentin, ma può sorprendere Andrea Bagioli (Quick-Step) reduce dal successo sul Montjuic alla Vuelta Catalunya.

Video su questo argomento Merlier rischia il frontale e salta le barriere al Gp Scheldeprijs | Il video

L’Amstel Gold Race verrà trasmessa in diretta dalle ore 14.15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) e trasmessa sulle piattaforme streaming che comprendono il canale stesso, ossia Discovery+, DAZN, TimVision e NowTV. Dalle 14.20 invece sarà in diretta in chiaro su RaiSport ed in streaming su RaiPlay.

Video su questo argomento Fiandre, vince Van der Poel: il video della volata: Pogacar beffato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.