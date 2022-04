Guerra in Ucraina, nel weekend coprifuoco a Odessa. Zelensky: "Russia pagherà". La Gran Bretagna: "Mosca si sposta su Donbass e Sud | Diretta, foto e video

09 aprile 2022 a

Ore 07,30 - Gran Bretagna: "Russia si concentra su Donbass e Sud"

"Le operazioni russe continuano a concentrarsi sulla regione del Donbass, Mariupol e Mykolaiv, supportate da continui lanci di missili cruise in Ucraina da parte delle forze navali russe. L'attività aerea russa dovrebbe aumentare nel sud e nell'est dell'Ucraina a sostegno di questa attività. Tuttavia, le ambizioni russe di stabilire un corridoio di terra tra la Crimea e il Donbas continuano ad essere ostacolate dalla resistenza ucraina". Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell'ultimo bollettino dell'intelligence su Twitter.

Ore 07 - Zelensky: "Russia risponderà di crimini di guerra, Ue blocchi petrolio e gas"

"Come i massacri di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l'attacco missilistico a Kramatorsk dovrebbe essere una delle accuse in tribunale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, descrivendo l'attacco missilistico su una stazione ferroviaria come un nuovo crimine di guerra russo e dicendo che l'Ucraina si aspetta una dura risposta globale. Ha promesso grandi sforzi "per stabilire ogni minuto di chi ha fatto cosa, chi ha dato quali ordini, da dove proveniva il missile, chi lo ha trasportato, chi ha dato il comando e come è stato concordato questo attacco", così che i responsabili ne rispondano. "Sono le esportazioni energetiche che fanno la parte del leone degli introiti della Russia e consentono alla sua leadership di credere nella propria impunità. Ciò permette loro di sperare che il mondo ignori i crimini di guerra commessi dall'esercito russo".

Ore 06,30 - Usa: "Forze russe ridotte del 20%"

Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha affermato che alcune unità russe in Ucraina sono fortemente ridotte e danneggiate, mentre la potenza di combattimento della Russia è ridotta all'80%-85% dei livelli pre-invasione. Secondo il Pentagono, riferisce il funzionario citato da Guardian, alcune unità russe che si sono recentemente ritirate da Kiev sono gravemente danneggiate ed esaurite tanto da mettere in dubbio la loro utilità di combattimento.

Ore 06 - Coprifuoco a Odessa nel weekend

Le autorità hanno imposto un coprifuoco nel fine settimana a Odessa, in Ucraina, a causa della minaccia di attacchi missilistici. In un post su Facebook, l'amministrazione militare regionale ha affermato che il coprifuoco sarà in vigore dalle 21 di sabato fino alle 06 di lunedì, ora locale, ha riferito Bbc. L'annuncio arriva dopo gli attacchi missilistici nella regione la scorsa notte, che hanno provocato un numero imprecisato di vittime, secondo il portavoce regionale Serhiy Bratchuk. Nonostante gli attacchi, le autorità ucraine affermano di non aver visto finora alcun segno che le forze russe stiano preparando un'operazione di sbarco dal Mar Nero.

