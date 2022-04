Guerra in Ucraina, la Russia ha abbondonato la zona nord. Tutte le news e gli aggiornamenti | Diretta

08 aprile 2022 a

Ore 9.10 - Ucraina: 169 bambini rimasti uccisi dall'inizio della guerra

Sono 169 i bambini ucraini rimasti uccisi nei 44 giorni di guerra, più di 306 sono stati feriti. Lo scrive l'ufficio del procuratore generale su Telegram citato da Ukrinform. "Queste cifre non sono definitive", si legge nel comunicato del procuratore.

Ore 8.40 - Bbc, pesanti bombardamenti nel Donbass nella notte

Pesanti bombardamenti e lanci di razzi hanno martellato per tutta la notte il Donbass, nell'est dell'Ucraina. Le sirene hanno risuonato di continuo facendo correre nei rifugi la popolazione della città di Slavyansk. Lo riferisce l'inviato della Bbc Joe Inwood che si trova sul posto con le truppe ucraine.

Ore 8.20 - Kiev: anche oggi 10 corridoi umanitari

Anche per oggi sono stati concordati 10 corridoi umanitari per evacuare la popolazione civile dalle città ucraine. Lo annuncia la vicepremier, Iryna Vereshchuk, su Telegram. In particolare, per la città assediata di Mariupol, è previsto un corridoio fino a Zaporizhzhia sempre con mezzi propri.

Ore 7.30 - Kiev: "Tutta la regione Sumy sotto nostro controllo"

L'esercito ucraino controlla l'intera regione di Sumy, nel Nord-Est del Paese. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della zona, Dimitro Zhyvytskyy, avvertendo tuttavia la popolazione che il territorio non è ancora sicuro, perché l'esercito ucraino dovrà ora localizzare e neutralizzare le mine lasciate dalle forze russe.

Ore 7 - Oggi a Kiev Ursula von der Leyen incontra Zelensky

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà oggi a Kiev per esprimere il suo "sostegno incrollabile" all'Ucraina nella lotta contro l'invasione russa. "Il popolo ucraino merita la nostra solidarietà. È per questo motivo che domani andrò a Kiev", ha detto von der Leyen. Previsto un incontro con il presidente Zelensky.

Ore 6.40 - Gb: "I russi hanno abbandonato il nord dell'Ucraina"

Le forze russe si sono completamente ritirate dall'Ucraina settentrionale. Lo riferisce l'intelligence militare britannica. Almeno alcune di queste forze militari russe saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico.

