Attentato a Tel Aviv, spari sulla folla: due morti e otto feriti | Video

Nuovo attentato terroristico a Tel Aviv, in Israele: due persone sono morte nella sparatoria nel centro, mentre altri otto feriti sono in ospedale. Lo ha riferito Times of Israel, citando l'Ichilov Medical Center. Quattro feriti hanno avuto necessità di intervento chirurgico e sono in condizioni gravi.

La polizia di Tel Aviv ha fatto sapere che un assalitore della sparatoria avvenuta nel centro potrebbe essere ancora nell'area, quindi ha esortato le persone a restare all'interno degli edifici e chiudere le porte. Lo ha riferito Times of Israel.

Ricordiamo che la città israeliana già nelle scorse settimane era stata centro di attacchi terroristici: in meno di un mese sono stati compiuti quattro raid, che hanno provocato 12 morti. Questa sera, inizialmente le autorità avevano segnalato due killer, salvo poi riferire della presenza di un solo uomo ad aver compiuto l’attacco in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff nel centro della città israeliana. Lo ha detto il portavoce della polizia, Eli Levi.

Video su questo argomento Sparatoria a Tel Aviv: almeno cinque morti e un ferito grave

