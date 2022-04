La guerra, Zelensky: "Ancora sanzioni alla Russia e armi all'Ucraina". Negli Usa stop al commercio con gli invasori | Diretta, video e foto

07 aprile 2022 a

Ore 7 - Zelensky: "Ancora sanzioni alla Russia e armi all'Ucraina"

Continuare a sanzionare la Russia e ad armare l'Ucraina. E' l'appello del premier Zelensky per cercare di fermare l'invasione dell'esercito di Putin: "L'Occidente può farlo, come avrebbe potuto applicare sanzioni preventive l'anno scorso per prevenire questa invasione. Se l'errore viene commesso di nuovo, sarà un errore storico per tutto il mondo occidentale".

Ucraina: Gb fornirà veicoli blindati a Kiev

Ore 6.50 - Anche Taiwan colpisce la Russia

Anche Taiwan ha deciso di imporre nuove sanzioni alla Russia che colpiranno in particolare l'export nel settore dell'high-tech. Lo ha riferito il ministero dell'economia. I provvedimenti hanno effetto immediato.

Ore 6.30 - Stop al commercio tra Stati Uniti e Russia

Fine delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Russia. Il Senato Usa ha raggiunto l'accordo su un nuovo pacchetto di provvedimenti per la cessazione delle relazioni commerciali e per il divieto di importazioni di petrolio dal Paese di Putin. Il disegno di leggesarà approvato oggi 7 aprile.

