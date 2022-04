Guerra in Ucraina, le news di oggi martedì 5 aprile: colpito l'ospedale pediatrico di Mykolaiv, ci sono vittime. Kiev: "Mosca punta a controllare Donetsk e Luhansk" | Diretta, foto e video

05 aprile 2022 a

a

a

Ore 09 - Francia espelle 35 diplomatici russi

La Francia espellerà 35 diplomatici russi "le cui attività sono contrarie ai propri interessi". Lo scrive Le Figaro citando una fonte vicina al ministero degli Affari esteri francese e spiegando che si tratta di "un’azione che fa parte di un approccio europeo". In una nota del ministero francese si legge che "la nostra prima responsabilità è sempre quella di garantire l’incolumità dei francesi e degli europei".

Ore 08,50 - Kiev: "Esercito russo ha perso 18.500 uomini"

Ammonterebbero a 18.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 18500 uomini, 656 carri armati, 1858 mezzi corazzati, 332 sistemi d’artiglieria, 107 lanciarazzi multipli, 55 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 150 aerei, 134 elicotteri, 1322 autoveicoli, 7 unità navali, 76 cisterne di carburante e 95 droni.

Ore 08,40 - Dall'inizio dell'invasione uccisi 165 bambini

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, 165 bambini sono morti e 266 sono rimasti feriti come ha reso noto questa mattina l’Ufficio del procuratore generale. "Queste cifre non sono definitive, poiché sono in corso i lavori per definirle nei luoghi delle ostilità attive nonché nei territori temporaneamente occupati e liberati. In particolare, nella città di Mariupol, in alcune aree delle regioni di Kiev, Chernihiv e Lugansk", ha chiarito la procura generale. Le aree dove si registrano più giovani vittime sono la regione di Kiev, con 77, Donetsk, 78, Kharkiv 61, Chernihiv 49, Mykolaiv 35, Lugansk 31, Zaporizhia 22, Kherson 29, Kiev città 16, Sumy 16, Zhytomyr 15. Nella giornata di ieri in seguito dell’attacco russo a Nikolaev un bambino ha perso la vita. Inoltre sempre ieri. "Si è saputo che durante l’occupazione di Vorzel, nella regione di Kiev, i militari di Mosca hanno lanciato una granata fumogena nel seminterrato di una delle case dove alloggiavano un bambino di 14 anni e una donna, dopo di che hanno sparato e ucciso il bambino sul posto" come ha riferito il servizio stampa del dipartimento. Inoltre le bombe russe hanno danneggiato 869 scuole, 83 delle quali sono state completamente distrutte.

Ore 08,30 - Ambascia russa negli Usa: "Basta armi americane a Kiev"

L'ambasciata russa negli Stati Uniti definisce "preoccupante" la decisione delle autorità ucraine "di distribuire le armi ricevute dagli americani ai radicali e ai criminali che si sono uniti alle unità di difesa". Lo scrive in un post sul suo canale Telegram. "L'incapacità del regime di Kiev di garantire un controllo e una protezione adeguati delle armi ha portato alla diffusione di bande spontanee impegnate in saccheggi, rapine e terrore", prosegue il messaggio. "Chiediamo a Washington di smettere di dare all'Ucraina armi letali. Sono gli Stati Uniti che provocano sempre più vittime".

Ore 08,20 - Trovati corpi di civili torturati a Konotop

Il governatore di Sumy Dmytro Zhyvytsky ha riferito che nel distretto di Konotop, l'esercito ucraino ha trovato i corpi di almeno tre civili torturati. Lo riferisce 'The Kyiv Independent'. I corpi sono stati trovati nei luoghi in cui erano di stanza le forze russe. I russi si sono ritirati dalla regione di Sumy il 3 aprile.

Ore 08,15 - Vescovo Odessa: "Papa condanni esplicitamente Putin. Patriarca Kirill è uguale a lui"

"Ogni cosa va chiamata con il suo nome, come oggi sta facendo tutto il mondo. Perché anche il Pontefice non potrebbe farlo? La radice del male adesso va chiamata col suo nome". Così Stanislav Syrokoradjuk, vescovo cattolico di Odessa, che in un'intervista al Quotidiano Nazionale chiede una condanna esplicita di Putin. In merito all'annuncio di Papa Francesco su un suo viaggio a Kiev "al momento non è all'ordine del giorno. Non c'è ancora nulla di ufficiale, per adesso le priorità da affrontare sono altre. Tra Kirill e Putin non c'è alcuna differenza ed è chiaro come vanno trattati. Questa però è la mia opinione. Il Papa sa meglio come e che cosa fare. Noi abbiamo fiducia".

Video su questo argomento Ucraina, Gentiloni: "Crescita Eurozona ridotta, ma non c'è recessione in arrivo"

Ore 08,10 - Kiev: "Esercito russo ha disertori. Mosca punta a controllare Donetsk e Luhansk"

"Le forze di occupazione continuano a subire perdite. Hanno grossi problemi con il personale delle unità di combattimento e delle unità di supporto. Il personale nemico è demoralizzato, il che ha portato ad un aumento del numero di diserzioni e al rifiuto dei militari delle forze armate della Federazione Russa di prendere parte alla guerra sul territorio dell'Ucraina. Vinciamo insieme! Gloria all'Ucraina!". Così il ministero della Difesa dell'Ucraina in un post sui social. "Il nemico sta raggruppando le truppe e concentrando gli sforzi sulla preparazione di un'operazione offensiva nell'est del nostro Paese. L'obiettivo è stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk".

Ore 08 - Sindaco Bucha: "Civili uccisi per divertimento"

"Questo è il secondo esercito al mondo, dei professionisti. Ma siccome non sono riusciti nell'operazione militare, hanno organizzato un 'safari' sui civili". Così Anatoly Fedoruk, sindaco di Bucha, in un'intervista al Corriere della Sera sul massacro di civili avvenuto a Bucha, in Ucraina, riferendosi ai russi. "Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva", prosegue Fedoruk. "Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina".

Ore 07,30 - Zelensky: "Verrà il giorno in cui i russi sapranno la verità"

"Verrà il momento in cui ogni russo conoscerà tutta la verità su chi ha ucciso. Chi ha dato gli ordini. Chi ha chiuso un occhio sugli omicidi. Stabiliremo tutto questo. E lo faremo conoscere a livello globale. Ora è il 2022. E abbiamo molti più strumenti di quelli che hanno perseguito i nazisti dopo la seconda guerra mondiale". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - che oggi interverrà al Consiglio di sicurezza dell'Onu - in un messaggio su Telegram.

Ore 07 - Colpito ospedale pediatrico a Mykolaiv, ci sono morti

L’ospedale pediatrico di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, è stato colpito dai russi con armi non convenzionali, come ad esempio bombe a grappolo. Lo rende noto lo Stato Maggiore di Kiev nel suo bollettino quotidiano. "Infrastrutture civili e mediche, tra cui un ospedale pediatrico, è stato colpito dal fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, tra cui bambini", spiegano i militari ucraini.

Ore 06,30 - Zelensky: "Russia proverà a nascondere quanto fatto"

La visibilità dei crimini commessi a Bucha spingerà gli occupanti russi a cercare di nasconderne le tracce. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, secondo i media locali, in un videomessaggio. "Stanno già lanciando una campagna di falsità per nascondere la loro colpa nei massacri di civili a Mariupol. Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno deliberatamente persone in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise", ha detto Zelensky, "probabilmente, ora gli occupanti cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini. Non l'hanno fatto a Bucha quando si sono ritirati, ma in altri territori è possibile", ha detto.

Ore 06 - Zelensky: "Numero vittime di Bucha inferiore alle altre zone"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto che il numero delle vittime nelle città e nei villaggi delle regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv potrebbe superare quello dei morti a Bucha. "Abbiamo appena iniziato un'indagine su ciò che hanno fatto gli occupanti. In questo momento, solo a Bucha si conoscono circa 300 persone uccise e torturate. L'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando l'intera città sarà controllata", ha detto in un videomessaggio, secondo i media locali, "ci sono già informazioni che a Borodyanka e in altre città liberate il numero delle vittime potrebbe essere ancora maggiore. In molti villaggi gli occupanti hanno fatto qualcosa che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista 80 anni fa", "stiamo facendo di tutto per identificare il personale militare russo coinvolto in questi crimini".

Ore 05 - Individuata a Bucha una camera della tortura

La procura di Kiev ha dichiarato che una "camera della tortura" è stata individuata a Bucha: nei sotterranei di un ospedale infantile sono stati rinvenuti i cadaveri di cinque uomini con le mani legate, che sarebbero stati torturati e poi uccisi dalle forze russe. Lo ha scritto la procura generale su Telegram, pubblicando una fotografia che mostra corpi stesi a terra, con le mani legate, ripresa da Kyiv Indipendent.

Ucraina, minacce di morte a Di Maio “Non si ferma condanna guerra Putin”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.