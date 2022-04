La guerra, strage di Bucha: scambio di accuse. La Russia recluta altri 60mila soldati. Orban attacca Zelensky. Missili su Odessa e Mykolaiv | Diretta, video e foto

04 aprile 2022 a

Ore 7.44 - Antonov: "I morti civili causati dai bombardamenti ucraini"

Anatolij Antonov, ambasciatore russo negli Stati Uniti, sostiene che i civili morti nella regione di Kiev siano stati causati dalle forze armate ucraine. A suo avviso negli Stati Uniti "è stato deliberatamente messo a tacere che, subito dopo il ritiro delle truppe russe, le forze armate ucraine hanno sottoposto la città al fuoco dell'artiglieria".

Ucraina: da inizio guerra 161 bambini sono stati uccisi e 264 feriti

Ore 7.30 - I russi continuano a bombardare: missili su Mykolaiv e Odessa

I russi sostengono teorie complesse sui cadaveri di Bucha e accusano l'Ucraina di voler fermare il processo di pace, ma intanto continuano a bombardare. All'alba diversi attacchi missilistici su Mykolaiv. Lo ha annunciato il sindaco, Alexander Senkevich: "Fin dal mattino, le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici sulla città. Stiamo raccogliendo dati". Il sindaco ha chiesto ai cittadini di non diffondere foto o video prima delle fonti ufficiali. Nella notte missili sono stati lanciati anche contro Odessa.

Ucraina-Russia, Zelensky ai Grammy: "Aiutateci ma non col silenzio"

Ore 7.15 - La Russia vuole arruolare altri 60mila soldati

La Russia vuole ingrandire il proprio esercito di altri 60mila uomini. Lo sostiene lo stato maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento della situazione. Secondo Kiev, il governo di Mosca "ha avviato misure per mobilitare i riservisti in modo da portare unità militari" nella guerra. Viene data la preferenza a persone che hanno già esperienza di combattimento.

Guerra Ucraina, Russia si ritira da Sumy. Missile su Odessa

Ore 7.10 - Orban: "Zelensky tra i miei avversari"

Il premier ungherese Viktor Orban, rieletto per il quarto mandato consecutivo, ha incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra i suoi avversari. Nel suo discorso dopo la vittoria, ha elencato il presidente Zelensky, i "burocrati a Bruxelles", "l'impero Soros" e i "media internazionali" tra i suoi "avversari".

Ore 7 - Il dramma dei cadaveri di Bucha

Sono le immagini dell'orrore di Bucha a imperversare sui social e sulle testate giornalistiche di tutto il mondo. Decine e decine di civili uccisi a sangue freddo dai soldati russi, cadaveri abbandonati per strada. Scene drammatiche che continuano a scorrere nelle tv di tutto il pianeta, almeno di quelle dei Paesi in cui non esiste la censura. Kiev sostiene che si tratti di un genocidio, Mosca accusa l'Ucraina di aver creato quella che definisce una provocazione.

