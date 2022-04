Filippo Grandi, chi è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati: carriera e vita privata

03 aprile 2022 a

Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ospite di Che tempo che fa, oggi domenica 3 aprile 2022. Sarà intervistato da Fabio Fazio sul tema dei rifugiati e profughi Ucraina che in Italia stanno per raggiungere quota 90mila.

Grandi ha parlato di "un fiume di persone in piena, una valanga di cui non vedi l’inizio e la fine. È una massa cupa, fatta di esseri umani traumatizzati, soprattutto dalla velocità in cui sono precipitati nella disperazione". È la crisi di rifugiati più grande dalla Seconda guerra mondiale, a ora sono circa 4 milioni quelli fuoriusciti dall'Ucraina (circa 2.3 nella sola Polonia) mentre all'interno del Paese invaso dalla Russia sarebbero 6.5 milioni gli sfollati. "Nei Balcani, anche sommando tutto dalla Bosnia al Kosovo, non si arrivò a queste cifre e in più successe tutto nell’arco di otto anni" ha raccontato in una intervista il commissario per i rifugiati.

Originario di Milano, 65 anni, laureatosi in Storia moderna all'Università degli Studi di Milano nel 1981, si perfeziona quindi presso l'Università Gregoriana di Roma.In seguito l’Università di Coventry gli conferisce il dottorato ad honorem. Nel 1997 entra alle Nazioni Unite come assistente speciale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), del quale diventa in seguito capo del personale. Dal 1997 al 2001, si sposta quindi alla sede ginevrina del UNHCR. Fino al 2004 lavora come capo missione all'UNHCR in Afghanistan.Sempre alle Nazioni Unite, diventa vicecommissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA) nel 2005. Nel 2010 passa Commissario generale dell'Agenzia, nominato da Ban Ki-moon. All'UNRWA si occupa essenzialmente dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. Prima della sua nomina a vicecommissario generale, ha lavorato come vice rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, a capo degli affari politici presso la Missione dell'ONU in Afghanistan (UNAMA) dal 2004. L'11 novembre 2015 torna all'UNHCR come Segretario generale; è entrato in carica il 1º gennaio 2016 e ora è alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

