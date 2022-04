La guerra, le news di oggi dall'Ucraina e sul fronte della diplomazia | Diretta, foto, video

03 aprile 2022 a

a

a

Ore 10.30 - Ucciso il regista lituano Mantas Kvedarivicius

Mantas Kvedarivicius, regista e documentarista lituano, è stato ucciso mentre cercava di abbandonare Mariupol. Era in Ucraina per "catturare la brutale realtà della guerra". Secondo il portale di notizie lituano Delfi la sua vettura è stata colpita da un razzo. Ad annunciare il decesso è stato il collega russo-lettone Vitalijus Manskis. Aveva 45 anni.

Ore 10.20 - La Russia: "Abbattuti 200 velivoli ucraini"

La Russia comunica che fino ad ora sono stati distrutti 200 velivoli tra aerei, elicotteri e droni. 1.900 i carri armati e i blindati.

Ore 10 - Konashenkov: "Distrutta raffineria di Odessa"

La Russia annuncia di aver distrutto una raffineria di petrolio e tre impianti di stoccaggio ad Odessa, grazie a missili di precisione. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della difesa russo, Igor Konashenkov. Secondo la Russia gli impianti rifornivano di carburante le forze ucraine nei pressi di Mykolaiv.

Ore 9.30 - Uccisi 158 bambini, i feriti sono 258. Dati destinati a crescere

158 bambini uccisi e 258 feriti. Sale il numero dei piccoli vittime della guerra. I dati sono del procuratore generale, ufficializzati via Telegram. Numeri destinati ad aumentare, visto che sono in corso identificazioni nei territori prima occupati e poi liberati così come in altri sotto assedio.

Ore 8.45 - Odessa attaccata con i missili

Incendi in alcune zone di Odessa, attaccata con i missili. Alcuni lanci sono stati vanificati dalla contraerea, ma non tutti. Anton Herashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino sul suo account Telegram ha spiegato che "Odessa è stata attaccata dall'aria. Si registrano incendi in alcune zone della città".

Ore 8.30 - Nuove esplosioni a Odessa

Nuove esplosioni a Odessa questa mattina. Il timore è che le forze russe, abbandonata Kiev, si concentrino sul sud del Paese.

Ore 8 - La Gran Bretagna invia a Kiev missili ani nave

Oltra agli Stati Uniti anche la Gran Bretagna è pronta a inviare nuovi armi all'Ucraina. Il premier Johnson vuole consegnare armi contro l'attacco dal mare con cui la Russia potrebbe impadronirsi dell'area sud del Paese. La Gran Bretagna pensa di dotare Kiev di missili antinave sia per l'impiego contro la flotta russa sia per proteggere Odessa e i centri costieri.

Ucraina: la tragica storia del convoglio umanitario di Chernihiv bombardato dai russi

Ore 7.45 - Liberata dagli invasori russi l'intera regione di Kiev

L'intera regione di Kiev è stata liberata dall'occupazione russa. Lo sostiene la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, sulla sua pagina Facebook. Secondo Maliar "le forze russe sono state ricacciate da Irpin, Bucha e Hostomel, come dal resto della regione".

Video su questo argomento Zelensky incontra ministri su costi guerra: "Speso ogni mese 10 miliardi di dollari"

Ore 7.30 - Kuleba: "L'Italia ci spedisca armi, il peggio deve venire"

"L'Italia ci spedisca armi, il peggio deve arrivare". Sono parole del ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Kuleba spiega che una visita del Papa a Kiev sarebbe apprezzata da Dio: "Lo accoglieremmo a braccia aperte".

Video su questo argomento Ucraina, von der Leyen: "Se Cina non sostiene sanzioni a Russia, almeno non interferisca"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.