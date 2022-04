Attacchi missilistici in diverse città dell'Ucraina, morti e feriti. Le news di oggi 2 aprile 2022 | Diretta, video e foto

02 aprile 2022 a

a

a

Ore 8.25 - Missili colpiscono Poltava e Kremenchuk

Due città dell'Ucraina centro-orientale, nella regione di Poltava, sono state colpite da missili la notte scorsa e questa mattina. Lo ha fatto sapere sui social network il governatore della regione, Dmitry Lunin. I missili sono caduti su "infrastrutture e abitazioni" nel capoluogo Poltava, 280 mila abitanti, e a Kremenchuk, 210 mila. Non ci sono informazioni su eventuali civili coinvolti.

Ore 7.55 - Zelensky: "Non accetteremo nessun risultato se non la vittoria"

"Una vittoria della verità significa una vittoria per l'Ucraina e gli ucraini", "la domanda è quando finirà. È una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Il popolo ucraino non accetterà nessun risultato se non la vittoria". È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Fox News.

Ore 7.40 - Le forze russe si ritirano dall'aeroporto vicino a Kiev

Le forze armate russe si sono ritirate dall'aeroporto di Antonov, a Hostomel, vicino a Kiev. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino e lo confermano le immagini satellitari diffuse sui social media.

Ore 7.30 - Zelensky: "Attenzione alle mine, i russi hanno minato anche i cadaveri"

Zelensky, in un videomessaggio ha accusato le forze russe di lasciare dietro di sé un "totale disastro" man mano che si ritirano dal nord del Paese e dalle città fuori Kiev, avvertendo i residenti del pericolo mine. "Stanno minando tutto il territorio, stanno minando case, equipaggiamenti, anche i corpi delle persone che sono state uccise", ha detto Zelensky invitando i residenti ad aspettare a riprendere la loro vita normale finché non verrà assicurato lo sminamento e sia passato il pericolo di nuovi bombardamenti.

Ore 7 - La Croce Rossa ritenta con il corridoio umanitario per Mariupol

Dopo lo stop di ieri, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha rilanciato la missione per evacuare i civili rimasti a Mariupol con un convoglio di 54 tra bus e veicoli ucraini. Si stima che siano 160mila le persone intrappolate in città. In un messaggio diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che sono già più di tremila le persone evacuate. "Abbiamo anche concordato di portar fuori dalla città i feriti e i morti", ha aggiunto, sottolineando che la Turchia ha svolto un ruolo di mediazione. La Croce Rossa internazionale ha spiegato che l'operazione è stata approvata sia da Kiev, sia da Mosca. Resta da chiarire la destinazione nella quale verranno trasferiti i civili.

Ore 6.45 - Trovati corpi di civili torturati vicino Sumy

Corpi di civili torturati sono stati trovati a Trostyanets, nella regione di Sumy, nel nord ovest dell'Ucraina. E' quanto si legge in un tweet dell'Ukraine crisis media center. La cittadina, che si trova a una ventina di chilometri dal confine con la Russia, è rimasta per circa un mese sotto l'occupazione delle forze armate russe ed è stata liberata nei giorni scorsi.

Ore 4 - Tornano a suonare le sirene per attacchi aerei in Ucraina.

L'allarme è scattato intorno alle 3.40 locali (le 2.40 in Italia) in numerose località, tra cui la capitale Kiev e importanti città come Odessa, Leopoli, Dnipropetrosk. Sirene in funzione anche a Kharkiv, Sumy, Rivne, Ternopil, Zhytomyr, Mykolaiv, Cherkasy, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernivtsi, Volyn e Vinnytsia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.