Guerra, oligarchi russi rovinati dalle foto del lusso. Figlie e mogli li incastrano sui social. I casi di Sergej Lavrov e Igor Sechin

31 marzo 2022 a

a

a

Anche le influencer finiscono coinvolte nella guerra. Non in trincea ovviamente, ma diventano bersaglio dell'Occidente. O meglio, delle sanzioni che colpiscono gli oligarchi russi. Le foto che le immortalano sugli yacht, oppure protagoniste di vite senza limiti economici, in ville di lusso, consentono agli investigatori di risalire ai magnati. Come Polina Kovaleva. Ufficialmente è nullatenente, ma sui suoi social ha pubblicato immagini di una vita vissuta a Londra senza problemi di Sterline. Si tratta della figliastra di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri di Vladimir Putin.

Zelensky chiede più armi. La Russia assume poliziotti per le città occupate. Crolla l'economia | Diretta, foto e video

Kovaleva è nata da una relazione extraconiugale di Lavrov e denunciata su Instagram dallo staff di Aleksej Navalny, oppositore politico numero uno di Putin. La donna è stata immediatamente espulsa dalla Gran Bretagna e privata di tutte le sue proprietà. Ad aiutare le indagini proprio alcune foto che erano state scattate sullo yacht del padre. Non solo: secondo il Financial Times, Polina ha acquistato un appartamento da 4.4 milioni di sterline a soli 21 anni.

Ucraina: Kiev, ‘morti 17500 soldati russi, distrutti 614 tank'

A incastrare Igor Sechin, invece, sarebbe stato l'account Instagram dell'ex moglie. Sono state proprio le foto pubblicate sul profilo della donna a consentire il sequestro di Amore Vero, yacht da 120 milioni di dollari. Una nave che può ospitare fino a 14 persone, oltre a un equipaggio composto da 28 membri. Sono stati i funzionari francesi a individuarla e a far scattare i sigilli grazie a un'indagine congiunta dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project e del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta. Gli oligarchi fanno di tutto per cercare di nascondere le loro ricchezze, ma poi sono mogli e figli a farli scoprire, cercando di accendere i riflettori sulle loro vite per aumentare il numero dei follower. A volte una foto pubblicata su un profilo social può dare molti più indizi di indagini e ricerche. Le sanzioni agli oligarchi russi rappresentano una di queste volte.

Mosca vuole la “liberazione totale” del Donbass, domani nuovi colloqui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.