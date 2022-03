Guerra, Zelensky chiede più armi. La Russia assume poliziotti per le città occupate. Crolla l'economia | Diretta, foto e video

31 marzo 2022 a

Ore 10.40 - Già partiti 17 autobus per i profughi

Sono diciassette i bus già partiti da Zaporizhzhia per raggiungere Mariupol. Lo riferiscono le autorità di Kiev. L'obiettivo è evacuare i civili dalla città portuale assediata dalle forze russe.

Ore 10.15 - Esercitazioni della Russia con missili balistici

Le Forze missilistiche della Russia stanno per avviare esercitazioni nella regione di Orenburg, a cui parteciperanno 3.000 soldati: lo ha reso noto il ministero della Difesa. Le esercitazioni verranno supervisionate personalmente dal comandante delle Forze missilistiche strategiche.

Ore 9.55 - Bimbo di 11 anni e madre trovati morti sotto le macerie

Un bimbo di 11 anni e sua mamma sono stati uccisi dai bombardamenti a Slobozhanske nella regione di Kharkiv, i cadaveri sono stati estratti dalle macerie solo oggi poiché nei giorni scorsi la zona era ancora sottoposta ad attacchi.

Ore 9.30 - Medvedev: "L'Europa rischia di rimanere senza gas"

L'Europa rischia di rimanere senza gas. Lo sostiene il vice presidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa ed ex presidente Dmitry Medvedev su Telegram: "Le sanzioni europee contro la Federazione Russa e il rifiuto di pagare il gas in rubli sono il miglior modo per lasciare i paesi dell'Ue senza gas".

Ore 9.20 - Bombardato edificio comunale, un morto e tre feriti

Un morto e almeno tre feriti. E' il bilancio dei bombardamenti russi sulla città di Derhachi, nella regione di Kharkiv. Distrutto uno dei palazzi del municipio, come riporta il consiglio comunale. Colpite anche le città di Prudyanka, Slatine, Bezruky. Gravissimi danni in numerose città.

Ore 9 - Corridoio umanitario da Mariupol

Aperto il corridoio umanitario da Mariupol. Partiti 45 bus con a bordo profughi.

Ore 8.30 - Gli 007 inglesi: "Probabili aspri combattimenti a Kiev nei prossimi giorni"

"Probabile che vi siano aspri combattimenti nei sobborghi di Kiev nei prossimi giorni". Lo sostengono gli 007 inglesi. Nonostante gli annunci della Russia "sono proseguiti pesanti bombardamenti e attacchi missilistici" e "pesanti combattimenti continuano a Mariupol, obiettivo chiave dell'esercito russo"

Ore 7.30 - La Russia assume poliziotti per le città occupati

La Russia è alla ricerca di agenti di polizia da inviare nelle città ucraine che ha occupato. Avrebbero il compito di "sensibilizzare" il rapporto con autorità locali e popolazione.

Ore 7.18 - Zelensky chiede armi, aiuti e sanzioni alla Russia

La Russia offre il cessate il fuoco temporaneo a Mariupol ma impone condizioni per aprire il corridoio umanitario. Lavarov considera "inaccettabile" la presenza di infrastrutture Nato e Usa vicino all'Afghanistan. Secondo Zelensky la guerra è a un bivio e chiede agli Stati Uniti armi, aiuti e sanzioni.

Ore 7 - Contrazione del Pil ucraino del 20%, quello russo del 10

L'Ucraina potrebbe perdere il 20% del Pil a causa dell'invasione della Russia che a sua volta dovrebbe registrare una contrazione del 10%. Previsioni a cura della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Prima dell'invasione le previsioni erano di una crescita del 3.5% per l'Ucraina e del 3 per la Russia.

Ucraina: referendum adesione a Russia Ossezia del Sud possibile a maggio-giugno

