Guerra, riprendono i negoziati. I servizi segreti di Kiev: "Vogliono l'Ucraina divisa come la Corea". Biden: "Putin dittatore" | Diretta, video e foto

29 marzo 2022 a

a

a

Ore 9.45 - Erdogan: "La guerra non serve, la pace non avrà perdenti"

Continuare la guerra non serve a nessuno e una "pace giusta" non avrà un perdente. Sono parole del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini ai colloqui di Istanbul: "Mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità". Il presidente ha chiesto un immediato cessate il fuoco. Le dichiarazioni sono state riportate dalla Bbc.

Ore 9.30 - La Russia: "Chi non paga non avrà il gas. Niente beneficenza"

Chi non paga non avrà il gas. La Russia non farà beneficienza. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, in un'intervista all'emittente Usa Pbs. "Non invieremo gas gratis all'Europa occidentale", ha spiegato commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas in rubli.

Ore 9 - Il ministro Kuleba: "Criminalizzare Z, è il simbolo di barbarie"

Il simbolo utilizzato dalla Russia per la guerra, la Z è solo sinonimo di barbarie. Il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha esortato la comunità internazionale a criminalizzare l'uso del simbolo.

Ore 8.35 - Aumentano i bambini morti: 144. Oltre 220 feriti

Aumentano i bambini ucraini che hanno perso la vita a causa del conflitto. Le vittime ufficiali ora sono 144, i feriti 220. I dati sono stati resi noti dal procuratore generale del Paese.

Ore 8.15 - I servizi segreti ucraini: "Vogliono dividere il Paese come la Corea"

Il Cremlino vorrebbe una Ucrainia alla coreana e cioè il Paese diviso in due. La parte nord indipendente e quella meridionale annessa alla Russia. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina. Nel Donbass, il leader della repubblica di Lugansk annuncia un referendum per annessione alla Russia, poi ritratta.

Difesa: governo valuta fiducia su Dl Ucraina

Ore 8 - Kiev: "Respinti sette attacchi in 24 ore"

I militari ucraini avrebbero respinto almeno sette attacchi russi in 24 ore. Funzionari di Kiev hanno svelato al Guardian che sono stati distrutti 12 carri armati, 10 blindati, 17 velivoli di cui otto aerei, tre elicotteri, quattro droni e due missili.

Guerra Ucraina, Peskov: "Armi nucleari solo se esistenza Russia minacciata"

Ore 7.30 - Riprendono i negoziati. Serve un accordo per fermare la guerra

Oggi, martedì 29 marzo, a Istambul riprendono i negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Il presidente Zelensky è pronto ad accettare lo stato di neutralità. Putin sarà disponibile ad ammorbidire le proprie posizioni e a cessare il fuoco? Dagli Stati Uniti intento arriva un altro attacco frontale al presidente della Russia. "Putin è un dittatore e l'Ucraina non sarà mai conquistata". Parole del numero uno della Casa Bianca, Joe Biden. Sul fronte militare le forze russe sembrano aver consolidato il controllo di Mariupol.

Ucraina: sale a 144 il numero dei bambini morti dall'inizio della guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.