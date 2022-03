Guerra, aumentano i bambini uccisi: 143. Occidente pronto a inviare aerei e carri. L'Ucraina respinge gli attacchi, La Russia: "Siamo a 40 km da Kiev" | Diretta, foto e video

28 marzo 2022 a

Ore 9.45 - Putin ordina: dal 31 marzo gas pagato in rubli

Putin ha incaricato il Consiglio dei ministri, la Banca centrale e Gazprom di attuare misure per modificare la valuta di pagamento delle forniture di gas ai paesi dell'Ue e a tutti quelli che hanno introdotto misure restrittive nei confronti di Mosca. Dal 31 marzo il pagamento dovrà essere effettuato in rubli. Numerosi Paesi hanno già a

Ore 9 - Ucciso campione di kickboxing. L'allenatore: "Ti vendicheremo"

Maksym Kagal, campione del mondo di kickboxing, è morto a Mariupol in battaglia. Era un componente delle forze speciali di Azov. "Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua, ti vendicheremo", ha detto l’allenatore Oleg Skirt. Kagal era il primo campione del mondo di kickboxing Iska.

Ore 8.45 - Aumentano i bambini uccisi: le vittime salgono a 143

In continuo i bambini vittime della guerra. Liudmyla Denisova, responsabile per i diritti umani del Parlamento ucraino, traccia un bilancio sempre più drammatico: 143 piccoli uccisi, mentre i feriti sono 216.

Ore 8.30 - Il video russo: mezzi blindati a 40 km da Kiev

Mezzi blindati russi a circa 40 km de Kiev. E' stato il ministero degli esteri di Vladimir Putin a diffondere il video. Le immagini mostrano veicoli in movimento sulla E95. Secondo il ministero le truppe continuano "a muoversi verso l'area designata" dopo aver attraversato un ponte di barche.

Ore 8.15 - Kiev: "Respinti cinque attacchi russi, abbattuti aerei ed elicotteri"

Cinque attacchi sarebbero stati respinti dalle forze armate ucraine nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo riferisce ministero della Difesa di Kiev in un nuovo report sui combattimenti in corso. Secondo Kiev, l'esercito continua a impedire alle truppe russe di prendere il controllo di alcune vie di comunicazione strategiche. L'aviazione militare ucraina ha annunciato di aver abbattuto quattro aerei, un elicottero e due droni.

Ore 8 - Il punto: ancora missili. Occidente pronto a inviare aerei e tank

Giorno numero 33 per il conflitto armato in Ucraina, causato dall'invasione della Russia. Nella notte esplosioni nella capitale di Kiev e missili su altre città. Attacchi si sono consumati a Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr e Rivne. Mariupol ormai nel caos. Assedio senza fine e mancanza di generi di prima necessita. Il presidente Zelensky usa le parole di "catastrofe umanitaria". L'Occidente ormai sembra orientato ad armare con maggiore forza l'Ucraina e potrebbe consegnare aerei e mezzi blindati. Inizia una settimana che prevede nuovi negoziati che dovrebbero avvenire con la mediazione della Turchia. Zelensky è pronto a considerare la neutralità dell'Ucraina, ma non il suo disarmo.

