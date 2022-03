Marina Ovsyannikova, chi è la giornalista del cartello anti Putin esposto in tv: ex nuotatrice, ha due figli. Ora rischia il carcere

27 marzo 2022 a

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all'invasione dell'Ucraina e alle bugie della propaganda russa esponendo un cartello in diretta durante l'edizione serale del telegiornale di Canale Uno, sarà ospite di Fabio Fazio questa sera 27 marzo 2022 a Che tempo che fa su Rai3. Balzò alle spalle della giornalista Ekaterina Andreeva, che conduceva il tg, con un cartello e la scritta: "Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo". Ha tradito il suo Paese e tutti noi, a sangue freddo, per un compenso". "Un impulso emotivo è una cosa, ma un atto di tradimento è tutt'altro". Così aveva commentato l'accaduto il direttore del Primo Canale che ha definito la giornalista una “spia britannica”.

Ovsyannikova prima del suo gesto aveva registrato un messaggio in cui definiva quello che sta accadendo in Ucraina "un crimine. E la Russia è l'aggressore. La responsabilità di questa aggressione è di una persona sola e questa persona è Vladimir Putin", aggiungendo: "Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici", "purtroppo ho lavorato al Canale Uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto", "scendete in strada, non abbiate paura. Non possono incarcerarci tutti". Secondo il tribunale distrettuale di Ostankinsky ora Ovsyannikova - dopo essere stata non contattatile per oltre dodici ore subito dopo la protesta - rischia il carcere e una multa da 30.000 a 50.000 rubli. L’udienza è fissata per il 14 aprile. Lei, intervistata dalla Abc, si è detta preoccupata per la sicurezza della sua famiglia, ma ha rifiutato l'offerta di asilo politico della Francia: “Sono una patriota, voglio vivere in Russia”.

Ma chi è Marina Ovsyannikova? Ha 44 anni e ha studiato alla Kuban State University e all’Accademia presidenziale di economia nazionale e pubblica amministrazione e si è laureata presso la Presidential Academy nel 2005. In seguito la giornalista ha lavorato per diversi anni per la televisione di stato russa dopo l’esperienza con Kuban Tv. Quanto alla vita privata, si sa che Marina Ovsyannikova ha due figli e ha praticato in maniera agonistica il nuoto.

