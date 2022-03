Guerra in Ucraina, raid su Kiev. Ucciso generale russo, Biden: "Putin non può restare al potere". L'ira del Cremlino | Diretta, foto e video

27 marzo 2022 a

Ore 10,10 - Kiev stima più di 16mila militari russi morti

Ammonta a 16.600 uomini la stima di Kiev dei soldati russi morti dall’inizio del conflitto in Ucraina, in aumento di 200 rispetto a ieri. Il bilancio delle perdite russe, aggiornato a oggi e diffuso sul canale Telegram Ukraine Now, è di 582 carri armati, 1.664 veicoli corazzati, 121 aerei, 127 elicotteri e 1.144 auto e 7 navi distrutte. Secondo gli ucraini, Mosca avrebbe perso anche 294 sistemi di artiglieria, 93 lanciarazzi, 52 mezzi di difesa aerea, 4 lanciatori Otrk e 56 Uav.

Ore 10 - Gran Bretagna: "Stop a sanzioni se Mosca ritira le truppe"

Le sanzioni imposte dal Regno Unito alla Russia per l’invasione dell’Ucraina possono essere cancellate solo con l’impegno di Mosca per un cessate il fuoco totale e un ritiro delle truppe. Lo ha detto la ministra britannica degli Esteri, Liz Truss, precisando che le sanzioni possono comunque essere reintrodotte in caso di una nuova aggressione.

Ore 09,50 - Concordati due corridoio umanitari

Due corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili dalle zone di combattimento sono stati concordati per oggi. Lo riferisce la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk in un post su Telegram. I corridoi comprendono anche Mariupol, nella regione del Dontetsk, i cui cittadini sotto assedio potranno utilizzare i loro mezzi privati per raggiungere la città di Zaporizhzhia, a circa 250 chilometri di distanza. I civili in fuga da Rubizhne, nel vicino Luhansk, potranno invece raggiungere Bakhmut, a un’ottantina di chilometri di distanza.

Ore 09,40 - A Kharkiv 83 operazioni di soccorso. Spenti 46 incendi

A Kharkiv, nell’Ucraina orientale, i soccorritori hanno effettuato 83 operazioni per spegnere roghi e smantellare le macerie degli edifici distrutti. Lo riportano lo State Emergency Service of Ukraine (Ses) e la Direzione principale del Ses nella regione di Kharkiv. In particolare, i soccorritori di Kharkiv sono usciti a spegnere 46 incendi legati alla combustione di erba secca, foglie, canneti in aree aperte ed ecosistemi naturali. Un uomo di 62 anni è morto in uno di questi incendi nel distretto di Bohodukhiv.

Ore 09,30 - Kiev: "Mosca ha usato bombe a grappolo nel Donetsk"

Il ministero dell'Interno dell'Ucraina accusa le truppe russe di avere usato bombe a grappolo nella regione di Donetsk, nella zona residenziale di Krasnohorivka. Lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian, aggiungendo che la polizia ha invitato i residenti a fare attenzione e non avvicinarsi alle munizioni.

Ore 09,20 - Uccisi 139 bambini

Sono 139 i bambini uccisi e più di 205 i feriti dal 24 febbraio, quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. Secondo l'ufficio del procuratore generale della Procura dei minori, citato dal Kyiv Independent, la maggior parte delle vittime infantili si è verificata negli oblast di Kyiv, Donetsk, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Zhytomyr e Sumy.

Ore 09 - Gran Bretagna: Campo di battaglia a nord è statico

Il campo di battaglia in tutta l'Ucraina settentrionale rimane in gran parte statico, con contrattacchi locali ucraini che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico in un tweet di aggiornamento del rapporto di intelligence.

Ore 08,30 - Intelligence Gran Bretagna: Russi cercano di accerchiare truppe a est

Le forze russe sembrano concentrare i loro sforzi per tentare l'accerchiamento delle forze ucraine direttamente di fronte alle regioni separatiste nell'est del paese, avanzando dalla direzione di Kharkiv nel nord e Mariupol nel sud. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico in un tweet di aggiornamento del rapporto di intelligence.

Ore 08,20 - Mosca ha trasferito 40mila ucraini in Russia

Gli invasori russi hanno evacuato circa 40.000 ucraini dalle zone di guerra in Ucraina. Sono stati trasferiti in profondità nei territori occupati o direttamente in Russia. Lo ha annunciato il ministro della reintegrazione dei territori occupati Iryna Vereshchuk, secondo quanto riferisce Ukrinform.

Ore 08 - Ucciso generale russo, il settimo durante il conflitto

Il generale russo Yakov Rezantsev è stato ucciso in un attacco vicino alla città meridionale ucraina di Kherson. La conferma dell’uccisione è arrivata dal ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

Ucraina: la denuncia, 'a Trostyanets distruzione e situazione terribile'

Ore 07,40 - Nuovo raid su Kiev

L’ufficio del procuratore in Ucraina segnala un nuovo attacco russo nei pressi di Kiev nelle scorse ore, in cui quattro persone sono state ferite, compreso un bambino. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il raid ha colpito la cittadina di Boyarka , a circa 20km a sud-est della capitale ucraina.

Ore 07,30 - Sindaco Mariupol: "Russi vogliono cancellarci dalla faccia della terra"

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, accusa la Russia di cercare di "cancellare" questa città ucraina assediata "dalla faccia della terra". In dichiarazioni all’agenzia ucraina Unian ha puntato il dito contro i militari russi per "azioni spietate" contro gli abitanti della città. "Non hanno ordini di proteggere nessuno - ha detto - Il loro compito è semplicemente cancellare la città dalla faccia della terra, anche i suoi abitanti".

Ore 07 - Ucraina riconquista città ad est di Kharkiv

Ha portato alla riconquista di diverse località un contrattacco ucraino scattato venerdì a est della città di Kharkiv. Lo riporta la Cnn che cita fonti governative locali e che precisa di aver verificato un video che mostra truppe ucraine che hanno il controllo di Vilkhivka, a circa 32 chilometri dal confine russo nel nordest dell’Ucraina. Secondo Oleg Synegubov, governatore di Kharkiv, varie aree intorno a Malaya Rogan sono state riprese dalle forze ucraine. Si tratta di zone che si trovano a circa 20 chilometri da Kharkiv.

Ore 06 - Biden: "Putin non può restare al potere". Casa Bianca sorpresa dalle parole

I funzionari della Casa Bianca sono stati colti di sorpresa dalle parole di Joe Biden: nel discorso pronunciato a Varsavia non c’era nessun riferimento al fatto che Vladimir Putin non potesse restare al potere. Il presidente americano lo ha detto a braccio. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.

Ucraina, Zelensky: "Impossibile salvare Mariupol senza tank e aerei"

