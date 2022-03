Guerra in Ucraina, sventato attentato a Zelensky. Al teatro di Mariupol 600 sopravvissuti, Oms: "Oltre 70 attacchi a ospedali" | Diretta, foto e video

26 marzo 2022 a

a

a

Ore 09 - I quattro casi in cui Putin potrebbe usare armi nucleari

Il vice segretario del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo Dmitry Medvedev ha detto che la Russia potrebbe usare armi nucleari in quattro casi. Li elenca la Pravda Ucriana, citando l’Agenzia di propaganda russa Rbc. Secondo Medvedev, la Russia potrebbe usare armi nucleari non solo se il suo territorio venisse direttamente colpito da armi analoghe, ma anche se queste fossero usate contro i suoi alleati. Il terzo caso in cui sarebbe possibile per Mosca ricorrere alla potenza atomica sussisterebbe di fronte a un’invasione delle infrastrutture critiche, a seguito della quale le forze di deterrenza nucleare russe sarebbero paralizzate. Il quarto caso sarebbe infine quello di un atto di aggressione contro la Russia o i suoi alleati, a seguito del quale l’esistenza del paese fosse minacciata.

Ore 08,40 - Forze ucraine difendono Kiev, Mosca in difficoltà

Le forze ucraine hanno continuato a difendere la capitale Kiev dagli attacchi dei militari russi che incontrano difficoltà nel "mantenere il ritmo di combattimento necessario e raggiungere l’obiettivo finale della guerra". Così il ministero della Difesa ucraino, citato dal Guardian, fotografa la situazione sui fronti di guerra nel paese. Le forze russe, secondo la stessa fonte, si trovano confrontate a sfide nella sostituzione del personale e dei rifornimenti, in parte a causa delle sanzioni internazionali. L’attrezzatura russa versa in cattive condizioni. Gli attacchi aerei delle forze russe sono tuttavia proseguiti. Nelle regioni di Donetsk e Luhansk, ha ancora reso noto la stessa fonte, le forze ucraine hanno distrutto otto carri armati russi, oltre ad aver abbattuto tre aerei e tre velivoli senza pilota.

Ore 08,30 - Colloquio Erdogan-Zelensky

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha parlato al telefono con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i due hanno discusso della situazione in Ucraina e dei negoziati fra Mosca e Kiev. Lo ha annunciato l'ufficio di Erdogan, comunicando che il presidente turco ha detto al suo omologo di avere espresso il sostegno della Turchia per l'integrità territoriale dell'Ucraina nel recente summit della Nato, dove ha riferito degli sforzi diplomatici di Ankara negli incontri con altri leader. La Turchia, che ha legami stretti sia con la Russia sia con l'Ucraina, si è posizionata come parte neutrale, provando ad agevolare negoziati fra le parti in conflitto. Ieri sera Zelensky aveva riferito su Twitter della telefonata avuta con Erdogan con queste parole: "Ho parlato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dei risultati del vertice Nato. Abbiamo avuto uno scambio di valutazioni sugli attuali sforzi diplomatici. Abbiamo discusso della minaccia della crisi alimentare e dei modi per prevenirla. Sono grato alla Turchia per il suo sostegno".

Ore 08,20 - Oms: "Oltre 70 attacchi a ospedali"

In Ucraina dal 24 febbraio ci sono stati 72 diversi attacchi a ospedali, ambulanze e medici, che hanno causato 71 morti e 37 feriti, e il numero aumenta "su base quotidiana". Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo quanto riporta la Bbc. L'Oms riferisce di avere registrato anche il "probabile" rapimento o detenzione di membri del personale sanitario e pazienti.

Video su questo argomento Il sindaco di Odessa: c'è paura, ma faremo di tutto per restare TMNews

Ore 08 - Sirene anti-aeree in diverse città

Sirene anti-aeree sono risuonate in diverse città dell'Ucraina. Lo riporta la Bbc citando media locali. Fra le città in cui sono state udite le sirene ci sono la capitale Kiev, le città di Cherkasy e Kropyvnytskyi nel centro del Paese, Zaporizhia e Dnipro nel sudest, Zhytomyr nell'est, e Kharkiv e Sumy nel nordest.

Video su questo argomento Comandante russo morto: investito da un suo soldato dopo le tante perdite

Ore 07,30 - Al teatro di Mariupol 600 sopravvissuti

Sarebbero circa 600 le persone sopravvissute all'attacco al teatro di Mariupol del 16 marzo. Lo ha detto Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco, sul suo canale Telegram. Circa 300 le vittime, che si trovavano ai piani superiori dell'edificio e nel retro del teatro.

Ore 07 - Sventato attentato a Zelensky

Markian Lubkivskyi, alto consigliere del ministro della Difesa ucraino, ha detto alla Cnn che il gruppo militare privato russo Wagner voleva uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal. “Volevano assassinare la leadership dell'Ucraina: il nostro presidente e primo ministro. Questo era l'obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo", ha detto Lubkivskyi, secondo cui il complotto è stato confermato dai servizi segreti ucraini e dalle forze speciali incaricate di proteggere Zelensky. "Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale", ha affermato.

Guerra Ucraina, Usa: "Russia cerca rinforzi in Georgia". Sirene antiaeree in diverse città

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.