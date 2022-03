Valeria Shashenok, chi è la fotografa ucraina in Italia grazie un corridoio umanitario: ora abita in casa della youtuber Sofia Viscardi

25 marzo 2022 a

Valeria Shashenok è una fotografa ucraina, arrivata da pochi giorni in Italia attraverso un corridoio umanitario. La sua documentazione social del suo viaggio per scappare dall’Ucraina è diventato virale, tanto che è stata notata anche dalla Cnn. Stasera - venerdì 25 marzo 2022 - è ospite di Propaganda Live su La7.

Propaganda Live tra ironia e la disperazione per la guerra

Valeria, 23 anni, è scappata dall’Ucraina dopo l’invasione russa. Originaria della cittadina di Chernihiv, paese a nord di Kiev e tra i più presi di mira da Putin, fin da quel terribile 24 febbraio 2022 ha deciso di raccontare la guerra al mondo di TikTok e tramite i suoi canali social. E' arrivata a Milano, dove è stata incontrata anche dal sindaco Beppe Sala, grazie a un corridoio umanitario. Un viaggio mostrato dunque passo dopo passo : scappata dalla sua città in macchina, ha raggiunto la stazione di Kiev per poi passare a Lviv. La ragazza, durante questo lungo percorso, ha anche vestito i panni della volontaria fornendo pasti ai profughi. Per raggiungere la capitale polacca di Varsavia ha viaggiato dieci ore in piedi su un treno.

Chi si è occupato di ospitarla è una ragazza che ormai da molti anni vive nel mondo dei social e che tutti conosceranno. Stiamo parlando della popolarissima youtuber Sofia Viscardi. Valeria si è perfettamente integrata in Italia e ora pubblica la sua quotidianità a casa di Sofia.

