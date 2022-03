Guerra, la Russia: "Abbiamo teso una mano all'Italia, ma è stata morsa". Si temono 300 morti al teatro di Mariupol | Diretta, video e foto

25 marzo 2022 a

a

a

Ore 10.45 - Bombardato policlinico a Kharkiv: quattro morti

Bombardato un altro ospedale. L'esercito russo ha colpito un policlinico a Kharkiv. Secondo la locale polizia, nell'attacco sono morte 4 persone e 7 sono rimaste ferite. Non ci sono strutture militari nelle vicinanze.

Ore 10.30 - L'ambasciatore russo: "Tesa una mano all'Italia. Ora è stata morsa"

Dure critiche all'Italia da parte dell'ambasciatore russo a Roma, Sergey Razov: "Armamenti italiani saranno usati per uccider cittadini russi. I fucili vengono distribuiti non solo tra i militari, ma anche tra i cittadini e non si capisce come e quando saranno usati. Lavoro in Italia da 8 anni e ho lavorato con Renzi, Conte, Letta e adesso Draghi. Abbiamo fatto di tutto per costruire ponti, rafforzare i rapporti in economica, cultura e altri campi. Con rammarico adesso tutto è stato rivoltato". L'ambasciatore è tornato a parlare anche della missione del marzo 2020, quando sanitari russi arrivarono in Italia per dare un aiuto nella lotta al Covid: "Al popolo italiano è stata tesa una mano di aiuto, ma se qualcuno morde quella mano non è onorevole. La missione è andata solo nei posti indicati dall'Italia, precisamente a Nembro, centro della pandemia in quel momento. Facevano solo quello che veniva detto dai colleghi italiani e la missione russa è terminata quando l'Italia ha proposto di concluderla. Le autorità italiane hanno espresso gratitudine per quanto fatto".

Ore 10.20 - Il sindaco di Mariupol: "Trecento morti nell'attacco al teatro"

Potrebbero essere addirittura 300 i morti nell'attacco russo al teatro di Mariupol, avvenuto il 16 marzo. E' stato il sindaco a dare la notizia dopo aver ascoltato la testimonianza di alcuni cittadini.

Ore 9.40 - La Cina: "Nato residuo della Guerra Fredda"

La Cina contesta quelli che definisce "sospetti infondati". La Nato "residuo della Guerra Fredda e la più grande alleanza militare del mondo ma segue un concetto di sicurezza obsoleto". E' il commento di un portavoce della rappresentanza permanente cinese presso l'Ue sul vertice straordinario del Patto Atlantico.

Trenta giorni di guerra in Ucraina, l'Ue rafforza il sostegno a Kiev

Ore 9.30 - Zelensky: "L'Europa si è mossa troppo tardi"

Secondo Volodymyr Zelensky l'Europa si è mossa "un po' tardi" per fermare l'invasione russa, perché non ha sanzionato prima Mosca e non ha bloccato prima il gasdotto Nord Stream 2. "Avete applicato sanzioni, vi siamo grati. Questi sono passi importanti, ma è accaduto tardi". Secondo il presidente ucraino se fossero state varate sanzioni preventive forse la Russia non sarebbe entrata in guerra.

Ore 9 - Mosca: "Distrutta base di rifornimento dell'esercito ucraino"

Una base di rifornimento delle forze armate ucraine è stata distrutta in un attacco con i missili Kalibr vicino alla capitale Kiev. Lo sostiene il ministero della difesa russo. Secondo Mosca dall'inizio della guerra sono stati distrutti 204 sistemi di difesa aerea ucraini, 1.587 carri armati e altri veicoli blindati, 261 droni.

Ucraina: intervento presidente Zelensky al Consiglio Ue

Ore 8.35 - L'Ucraina: "Sono 135 i bambini uccisi"

Come tutti i giorni l'Ucraina aggiorna il bilancio delle vittime civile e dei bambini, Questi ultimi avrebbero perso la vita in 135 e 184 sarebbero rimasti feriti.

Guerra Ucraina, Kiev: "Alcune unità Russia si ritirano oltre confine"

Ore 8.20 - Gli 007 inglesi: "L'esercito ucraino ora contrattacca"

L'esercito ucraino passa al contrattacco. I militari russi soffrono per problemi logistici e mancanza di rifornimento e il Paese occupato reagisce. Recuperate posizioni difensive e paesi fino a 35 chilometri da Kiev. Lo sostengono gli 007 del governo inglese secondo cui le forze ucraine continueranno a cercare di respingere l'esercito russo lungo l'asse nord-occidentale da Kiev verso l'aeroporto di Hostomel.

Ore 7.45 - "Mosca ha deportato 400mila civili". L'attacco di Kiev

Ancora una dura accusa a Mosca. Secondo l'Ucraina avrebbe deportato con la forza centinaia di migliaia di civili in Russia dalle città devastate. Secondo un bilancio sarebbero 402.000 le persone, inclusi 84.000 bambini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.