Guerra, la Nato conferma: "Niente no fly zone né truppe". Zelensky: "Dateci aerei e armi". Bombe al fosforo sull'Ucraina | Diretta, video e foto

Ore 9 - In Ucraina sfollato un bambino su due

In Ucraina un bambino su due è sfollato. Il bilancio è del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanza e lo sostiene il portavoce dell'Unicef, James Elder. "Dall'inizio della guerra un mese fa, su ogni bambino o bambina del paese su due ha dovuto abbandonare la proprie casa. E' una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d'uomo, quasi impossibile da affrontare".

Ore 8.40 - Le Forze Armate ucraine: "Uccisi 15.800 soldati russi"

Secondo il bollettino dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, sarebbero 15.800 le perdite nell'esercito russo. Stando al resoconto sono stati distrutti 530 carri armati, 1.597 mezzi corazzati, 280 sistemi d'artiglieria, 82 lanciarazzi multipli, 47 sistemi di difesa antiaerea. I russi avrebbero inoltre perso 108 aerei, 124 elicotteri, 1.033 autoveicoli, 4 unità navali, 72 cisterne di carburante e 50 droni. Ovviamente sono cifre non verificabili.

Ore 8.20 - Alla Casa Bianca formato il Tiger Team: piani contro il possibile uso di armi nucleari

La Casa Bianca si prepara a un possibile utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia. Lo ha riportato il New York Times. Sarebbe stata formata una squadra di funzionari, il Tiger Team, che starebbe vagliando le risposte possibili se Putin colpisse territori Nato. Il team starebbe anche valutando le risposte se la Russia allargasse la guerra nei Paesi vicini, tra cui Moldavia e Georgia.

Ore 8 - La Nato conferma: "Niente no fly zone né l'invio di uomini"

La Nato conferma che non imporrà la chiusura dei cieli sull'Ucraina. "Imporre una no fly zone vuole dire attaccare massicciamente il sistema di difesa aerea russo e quindi entrare in guerra aperta". Ha dichiarato il segretario generale, Jens Stoltenberg, al summit straordinario dell'Alleanza. Stoltenberg ha confermato che l'Alleanza non interverrà in Ucraina né con aerei né con truppe sul campo. L'obiettivo è "evitare l'estensione del conflitto". Ha inoltre chiesto alla Cina di "condannare l'invasione" e non dare supporto "politico e militare" alla Russia.

Ore 7.50 - Conte: "Il M5S contrario all'aumento delle spese militari"

In Italia non è prioritario aumentare le spese militari secondo Giuseppe Conte, leader del M5S. L'urgenza, secondo Conte, è proteggere famiglie e imprese, da proteggere dalla crisi. Il suo partito quindi voterà contro l'aumento delle spese militari. E se il governo Draghi dovesse cadere? "Ognuno farà le sue scelte".

Ore 7.45 - Bombe al fosforo nel sud est dell'Ucraina

Nel sud est dell'Ucraina, l'esercito russo continua a bombardare le città e avrebbe utilizzato anche bombe al fosforo. Lo sostiene il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, sottolineando che ci sono morti e feriti: "Nella notte gli invasori hanno bombardato con missili e fosforo. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case".

Ore 7.30 - Zelensky: "Dateci aerei da guerra per difendere i nostri cieli"

Kiev si difenderà fino alla morte e continua a chiedere aerei e armi di difesa aerea per limitare gli attacchi dal cielo perché "Putin non si fermerà". Lo sostiene Volodymyr Zelensky, premier ucraino, che ha concesso un'intervista a La Repubblica. Il presidente ha ribadito che gli ucraini stanno difendendo l'Europa e che il mondo civilizzato alla fine si unirà a Kiev. E' pronto a discutere il cessate il fuoco ma senza ultimatum.

