Guerra in Ucraina, il mondo spera negli abbandoni dell'inner circle di Putin

Pietro De Leo 23 marzo 2022 a

a

a

E’ la speranza del mondo libero: che l’inner circle di Vladimir Putin, quel grumo dove politica e affarismo si intrecciano con grande disinvoltura, cominci a sgonfiarsi. E c’è solo un modo per far sì che ciò avvenga, l’addio dei suoi accoliti. Qualche notizia, in merito, comincia a filtrare. Pare, per esempio, che abbia presentato le dimissioni Elvira Nabiullina, numero uno della banca centrale russa. Per più volte, dall’inizio dell’invasione in Ucraina, ma il leader del Cremlino le avrebbe respinte, e oggi è arrivato un altro tentativo. Una figura fondamentale della corte putiniana, che a quanto filtra aveva sin dall’inizio messo in guardia il presidente russo sul rischio di sfondare in Ucraina.

David Beckham "dona" il suo profilo Instagram alla pediatra Iryna che chiede aiuto per mamme e bambini dell'Ucraina

Nel contempo, però, ha lasciato il Paese Anatoly Chubais, che si è dimesso anche dal suo ruolo di inviato per il clima. Chubais è stato anche consigliere economico di Putin, ed è una figura che lega due fasi della storia russa, quella di Eltsin e quella dell’attuale Presidente. In particolare, Chubais fu uno dei cervelli, assieme al fu primo ministro Gajdar, della fase delle privatizzazioni sfrenate, che furono alla base del grande arricchimento degli oligarchi.

Il bavaglio di Putin sull'informazione: carcere sino a 15 anni per chi divulga false notizie sull'esercito di Mosca

Il meccanismo fu raccontato da alcune godibili pagine di “Limonov”, biografia sullo scrittore russo composta dieci anni fa da Emmanuelle Carrere. Quando cadde il regime sovietico, furono assunte due iniziative che crearono un mix esplosivo. La prima, fu la privatizzazione delle aziende di Stato attraverso dei voucher, dei buoni, di 10mila rubli che vennero spediti ad ogni cittadino russo, per una sorta di divisione equa del patrimonio industriale pubblico. Dall’altro, però, furono liberalizzati i prezzi, che schizzarono in alto, così quei voucher valevano ben poco. E ci fu chi si mise a rastrellarli, ottenendo la cessione in cambio di poco, in un popolo affamato. Questo garantì, per qualcuno, l’accumulo di ingenti quote delle grandi aziende. E sulla base di quella degenerazione fu costruita la nuova fase della storia russa. Quella che ha il volto di Vladimir Putin.

La guerra dell'informazione, la necessità di una nuova cultura digitale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.