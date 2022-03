 Zelensky: "100mila persone intrappolate a Mariupol". Due bambini uccisi in attacco russo

23 marzo 2022 a

a

a

Ore 7.50 - Media ucraini, uccisi due bambini in attacco russo

Due bambini sono morti in seguito a un attacco delle forze russe a Rubizhne, nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando il governatore dell'oblast di Luhansk, Serhiy Gaidai. Secondo il governatore, un proiettile ha colpito un appartamento al quinto piano di un palazzo uccidendo tre persone, tra cui due bambini.

Ore 7.20 - Usa, Russia non è potenza nucleare responsabile

"Non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile": è stata questa, riporta la Bbc, la reazione del Pentagono alle affermazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui la Russia utilizzerà le armi nucleari se vedrà "la sua stessa esistenza minacciata"

Ore 7 - Mosca, Kiev disponibile a scambio prigionieri

L'Ucraina ha mostrato una disponibilità "che non si vedeva da tempo" a uno scambio di prigionieri con la Russia. Lo ha dichiarato il commissario russo per i diritti umani, Tayana Moskalkova, in un'audizione alla Duma.

Ore 6 - Zelensky accusa i piloti russi di crimini contro i civili

ll presidente ucraino Zelensky, nel suo discorso su Facebook, ha detto che i piloti russi saranno ritenuti responsabili dell'uccisione di civili. "Vorrei ripeterlo ancora una volta a tutti i piloti russi, non stanno pensando agli ordini che stanno eseguendo. Perchè uccidere civili è un crimine".

Ore 5 - Zelensky: 100mila persone intrappolate a Mariupol

Quasi 100.000 persone sono intrappolate tra le rovine della città ucraina di Mariupol sotto l'inesorabile bombardamento russo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale meridionale assediata, portando testimonianze strazianti di un "paesaggio infernale gelido crivellato di cadaveri ed edifici distrutti", secondo Human Rights Watch.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.