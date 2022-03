Guerra, l'esercito ucraino: "Riconquistata Makariv". Oggi Zelensky interviene al parlamento italiano | Diretta, foto e video

22 marzo 2022 a

a

a

Ore 8.30 - A Kiev nati oltre 800 bambini dall'inizio dell'invasione

Nonostante la guerra, la vita continua, seppur tra mille difficoltà. Sono 800 i bambini nati a Kiev dall'inizio dell'invasione. Il dato è stato ufficializzato dal vice sindaco Mykola Povoroznyk. Per l'esattezza i neonati sono 807, 427 maschi e 380 femmine. Quindici i parti gemellari. Povoroznyk: "La vita va avanti e avanti".

Ore 8 - Zelensky: "Mariupol dirotta in cenere, ma resisterà"

In un nuovo video Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, spiega che Mariupol "è stata ridotta in cenere" dagli attacchi militari della Russia, "ma sopravviverà". Il presidente ha esortato il popolo a continuare a combattere: "Tanti cittadini che prima erano solo normali ucraini, ora sono veri combattenti. Sempre più eroi".

Ore 7.30 - Oggi Zelensky parlerà in collegamento con il parlamento italiano

Un accordo diplomatico tra Ucraina e Russia appare sempre più complesso. Zelensky oggi parlerà in collegamento con il Parlamento italiano, intanto ha già ribadito che l'Ucraina non può "accettare ultimatum dalla Russia". In ogni caso un eventuale accordo verrebbe sottoposto ad un referendum. Sempre più difficili i rapporti tra Usa e Russia.

Video su questo argomento Zelensky: "Mariupol è stata ridotta in cenere, ma sopravviverà"

Ore 7 - L'esercito ucraino: "Riconquistata Makariv"

Continuano i bombardamenti russi sulle città dell'Ucraina. Mariupol continua quella che ormai è diventata una disperata resistenza, ma l'esercito del Paese invaso sostiene di aver riconquistato Makariv. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accusa la Russia: "Putin sta valutando l'uso di armi chimiche e batteriologiche". Secondo l'Onu sono almeno 925 i civili morti durante la guerra. Poco meno di 250 gli italiani ancora bloccati nel Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.