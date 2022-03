Guerra, David Beckham "dona" il suo profilo Instagram alla pediatra Iryna che chiede aiuto per mamme e bambini dell'Ucraina

Pietro De Leo 20 marzo 2022 a

a

a

“Hello Friends, My name is Iryna”. Ciao amici, il mio nome è Irina. Questo compariva cliccando sulle “stories” del profilo Instagram dell’ex calciatore David Beckham, da anni assieme a sua moglie Victoria Adams ex componente delle Spice Girls, protagonista del jet set mondiale. Sì, perché l’ex campione da oltre 71 milioni di follower ha “donato” il suo spazio social, per un giorno, a una pediatra impegnata in prima linea a Kharkiv, una delle zone calde del conflitto in Ucraina. La dottoressa, dunque, racconta in alcune immagini com’è la guerra dal “fronte medico”, prestando soccorso e cura a mamme e bimbi neonati che non sono riusciti a scappare. Dignità, speranza e destinazione sul limite dell’orrore e dalla parte del bene, cercando di strappar via da morte e violenza l’anello più debole di questo dramma.

Il suo lavoro, racconta la dottoressa nei frammenti social, è 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 e poi fornisce alcune immagini delle mamme con i loro piccoli, un bambino attaccato alla cannula dell’ossigeno. Contestualmente a questo, c’è una campagna di donazione all’Unicef. Si tratta di un’altra tessera di quel mosaico che si va a comporre in queste settimane, ossia la contesa giocata sulla dimensione dell’opinione pubblica. Se sul piano politico la guerra in corso si può riassumere nella dicotomia tra libertà e tirannide, anche sul piano comunicativo si delinea un dualismo.

Da un lato la disperazione del popolo invaso, rappresentato dall’attivismo social del presidente ucraino di Zelensky, e cui fa da appendice il supporto che molti opinion leaders cercano di assicurargli nell’oceano dei tweet e dei post. Dall’altro lato, la volontà di potenza di Vladimir Putin. Zelensky parla al mondo, Putin parla soprattutto al suo popolo e ai pochi sodali rimasti nello scacchiere internazionale.

In questo quadro, se l’arma comunicativa di Zelensky è soprattutto visuale (le immagini del popolo in fuga, dei morti, la mamma uccisa dal bombardamento sull’ospedale pediatrico di Mariupol) quella del leader del Cremlino è la logica che lo scrittore Elie Wiesel, reduce dai campi di sterminio nazisti, definì “esilio della parola”. Cioè il ribaltamento del suo significato. In questo quadro, guerra diventa “operazione militare speciale”. L’invasione diventa un “atto di difesa”, o ancor peggio una iniziativa necessaria per “denazificare” l’Ucraina. L’interrogativo delle prossime settimane è capire quanto questo potrà ancora far presa su un popolo abituato, sì, a ritrovarsi in un collante ideologico. Ma su cui l’impatto delle sanzioni sta causando un crollo vertiginoso della qualità della vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.