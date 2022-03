La Russia assedia le città dell'Ucraina. Il sindaco di Mariupol: "Deportati migliaia di cittadini". Putin come Hitler? | Diretta, video e foto

20 marzo 2022 a

Ore 10 - La Russia: "Distrutti sei sistemi mobili antidrone"

Il ministero della difesa della Russia, annuncia di aver colpito sei sistemi mobili antidrone dell'esercito Ucraino. Sono strumenti progettati per rilevare gli aerei senza pilota fino a 100 chilometri di distanza e bloccare la trasmissione dei dati da chi li controlla.

Ore 9.30 - Almeno 266 civili uccisi a Kharkiv, tra le vittime 14 bambini

Almeno 266 civili ucraini sarebbero stati uccisi duranti gli scontri nella regione di Kharkiv, dall'inizio del conflitto. Lo denuncia il capo del dipartimento investigativo della direzione generale della polizia nazionale ucraina a Kharkiv, Sergei Bolvinov. Tra le vittime 14 bambini. Kharkiv aveva una popolazione 1,5 milioni di abitanti prima della guerra.

Ore 9 - Missili Kalibr sparati dalla flotta russa

Missili da crociera Kalibr vengono lanciati dalla flotta russa contro l'Ucraina. Avrebbero colpito diversi obiettivi. La notizia arriva dal ministro della difesa della Russia.

Ore 8.30 - Attaccata scuola a Mariupol. Il Municipio: "C'erano 400 persone, donne, anziani e bambini"

I soldati russi hanno attaccato una scuola a Mariupol. All'interno avevano trovato rifugio 400 persone. L'edificio sarebbe stato bombardato e distrutto. Sotto le macerie donne, bambini e anziani. Sono state le autorità municipali a dare la notizia, rilanciata da Bbd e Sky News.

Ore 8 - Zelensky: "I crimini di guerra di Mariupol passeranno alla storia"

In un video Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca ancora frontalmente la Russia e Vladimir Putin, definendo crimini di guerra gli attacchi a Mariupol: "Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire".

Ore 7.45 - Evacuati 71 orfani dopo due settimane in un bunker

Hanno trascorso due settimane in un bunker. Finalmente sono stati evacuati da Sumy 71 orfani. E' stato il governatore dell'area a dare la notizia, sostenendo che i piccoli sono stati nascosti per giorni: "Abbiamo trovato in fretta persone che potessero accoglierli in sicurezza in altri Paesi".

Ore 7 - Sirene in tutte le città. Il sindaco di Mariupol: "Migliaia di cittadini deportati"

Allarme per gli attacchi aerei della Russia in quasi tutte le regioni dell'Ucraina. Le sirene hanno suonato a Kiev e Leopoli, ma anche a Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia. La Russia continua a bersagliare l'Ucraina e lo fa utilizzando anche missili ipersonici. Il centro di Mariupol è stato colpito duramente dai carri armati. E secondo il sindaco migliaia di cittadini sono stati "deportati". L'Ucraina però non molla. Il presidente Zelensky ha dichiarato che "stiamo dimostrando di saper combattere".

